Corona: Wie eine Stadtratssitzung im Krisenmodus aussieht

Der Stadtrat ist am Donnerstag unter Corona-Bedingungen zu seiner letzten Sitzung in dieser Periode zusammengekommen. Oberbürgermeister Kurt Gribl ( CSU), die komplette Besetzung der Referentenbank und alle 60 Stadträte waren mit Schutzmasken ausgestattet. Auch Besucher, die auf dem Balkon des großen Saals saßen, bekamen Masken. Nur wer von den Stadträten gerade das Wort hatte, durfte die Maske abnehmen. Die Sitzung war in die Kongresshalle verlegt worden, weil die Stadträte hier mehr Abstand zueinander halten können. Nachdem der Stadtrat coronabedingt seit zwei Monaten nicht mehr tagen konnte, gab es eine Tagesordnung mit mehr als 80 Punkten.

Für den scheidenden Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) war es die letzte Stadtratssitzung. Er verabschiedete die scheidenden Stadträte mit Urkunde und Ehrenringen – was sonst in feierlicher Atmosphäre im Goldenen Saal des Rathauses stattfindet, lief diesmal im eher nüchternen Ambiente der Kongresshalle ab. Zur Ehrung nahmen OB Gribl und die Geehrten, die nacheinander nach vorne traten, ihre Masken ab. Sie mussten sich aber an Bodenmarkierungen bei der Übergabe der Urkunden orientieren, um den Mindestabstand einzuhalten. Die Ehrung und Verabschiedung der Räte auf den Sommer zu verschieben in der Hoffnung, dass man dann wie gewohnt einen Festakt veranstalten könnte, sei nicht infrage gekommen, sagte Kurt Gribl. „Niemand weiß ja, was dann sein wird“, so der Oberbürgermeister. Er dankte allen Stadträten und der Referentenriege der scheidenden Stadtregierung für ihr Engagement.

Für den scheidenden OB Kurt Gribl war es die letzte Sitzung im Stadtrat. Bild: Silvio Wyszengrad

Auch Kurt Gribl selbst verabschiedete sich in der Sitzung am Donnerstag von den Stadträten. Willi Leichtle ( SPD), der nach 48 Jahren als Stadtrat aufhört, dankte Gribl für dessen Arbeit. Die Uniklinik sei mit ein Verdienst von Gribl und dessen gutem Draht zum damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU). „Ohne diese Konstellation glaube ich nicht, dass dies zustande gekommen wäre“, so Leichtle. Dies sage er auch als SPD-Politiker. Mit stehendem Applaus wurde Gribl, der nach zwölf Jahren als OB aufhört, von den Stadträten verabschiedet. An seinem letzten Tag im Amt, dem 30. April, will sich Gribl mit einer im Internet übertragenen Pressekonferenz auch von den Bürgern verabschieden. Darin hat er inzwischen Routine. Zahlreiche von ihm geleiteten Pressekonferenzen zur Corona-Krise liefen zuletzt ebenso ab.

Die Corona-Krise beschäftigte den alten Stadtrat bei seiner letzten Sitzung auch in anderer Weise. Unter anderem beschlossen die Stadträte, dass künftig ein Krisenausschuss, der wie ein verkleinertes Bild des Stadtrates besetzt ist, Entscheidungen treffen kann, sofern das Stadtratsplenum wegen einer Pandemie vorübergehend nicht mehr zusammentreten kann. In den vergangenen Wochen hatte Oberbürgermeister Kurt Gribl einige Entscheidungen, die normalerweise in den Stadtrat gemusst hätten, als Dringlichkeitsentscheidungen in telefonischer Absprache mit dem Ältestenrat des Stadtrates getroffen. Eine solche parlamentslose Zeit soll es künftig in Krisensituationen nicht mehr geben. Die Ratssitzungen nur auf elektronischem Weg abzuhalten, lässt die Gemeindeordnung momentan nicht zu.

Wegen der Corona-Krise wird auch die erste Sitzung des neu gewählten Stadtrates am 4. Mai in der Kongresshalle stattfinden. Mehr als die Hälfte der 60 Räte ist neu und muss vereidigt werden. Auch Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) wird am 4. Mai vereidigt, außerdem sollen mehrere Referenten für die Stadtregierung gewählt werden.

