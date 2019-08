vor 19 Min.

Die Stadt muss „Strafzinsen“ zahlen

Pro Jahr muss die Stadt mehr als 100000 Euro an Banken überweisen, weil zu viel Geld auf dem Konto lag. Warum die Stadt trotz hohen Schuldenstands Millionen hortet

Von Stefan Krog

Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank trifft nicht nur alle Sparer mit kaum mehr vorhandenen Zinsen aufs Ersparte, sondern auch die Stadt Augsburg – obwohl die bekanntermaßen nicht im Geld schwimmt. Das Finanzreferat musste in den vergangenen beiden Jahren jeweils mehr als 100000 Euro „Strafzinsen“ an Banken dafür zahlen, dass sie Geld auf ihren Konten liegen hatte. Das erklärte Finanzbürgermeisterin Eva Weber (CSU) auf Anfrage.

Das Thema Negativzinsen rückte vor Kurzem durch eine Bundesratsinitiative von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in die Öffentlichkeit. Söder will Privatkunden gesetzlich davor schützen, fürs Sparen zur Kasse gebeten zu werden. Bundesweit macht zumindest bislang aber kaum eine Bank von diesem Instrument bei Sparern Gebrauch.

Die Stadtsparkasse verlangt von Kommunen 0,4 Prozent Verwahrentgelt

Die Stadtsparkasse, die auch Hausbank der Stadt Augsburg ist, erhöhte aber zum 1. Juli die Kontoführungsgebühren, um Verluste an anderer Stelle zu kompensieren. Bereits seit 2016 verlangt die Bank von Kommunen und Institutionen 0,4 Prozent Verwahrentgelte pro Jahr, wenn bestimmte Freibeträge überschritten sind.

Im Jahr 2017 musste die Stadt insgesamt 142000 Euro an „Strafzinsen“ an ihre Banken bezahlen, im vergangenen Jahr waren es noch 100000. Im ersten Halbjahr 2019 wurden rund 96000 Euro an Verwahrentgelten fällig. Die jährlichen Schwankungen liegen daran, dass der Kassenstand variierte und sich die Zinsen bei anderen Banken veränderten.

Stadt hat auch Geld bei anderen Banken

Die Stadt legt nämlich nicht alles Geld, das sie gerade flüssig hat, bei ihrer eigenen Tochter Stadtsparkasse an. Festgeldanlagen vereinbare man mit anderen Banken, um keine oder zumindest deutlich niedrigere Verwahrentgelte zahlen zu müssen, sagt Weber auf Anfrage.

Dass die mit 421 Millionen Euro verschuldete Stadt überhaupt Geld in der Rückhand hat, hängt damit zusammen, dass sie ja trotzdem jederzeit flüssig sein muss, etwa um Rechnungen, Gehälter und Sozialleistungen bezahlen oder um Bauprojekte stemmen zu können. Dafür unterhält sie Festgelder, Tagesgelder und ein Girokonto bei diversen Banken.

Rücklagen fürs Theater

Das beinhaltet auch mehrere millionenschwere Rücklagen – also Geld, das zwischengeparkt ist. 2017 bekam die Stadt überraschend 30 Millionen Euro an Gewerbesteuernachzahlung von einem Unternehmen, doch ein Rechtsstreit zwischen der Firma und dem Finanzamt läuft noch. Streitpunkt ist, wie der Augsburger Standort steuerlich zu bewerten ist. Einstweilen rührt die Stadt darum das Geld nicht an, um im Fall einer Gerichtsentscheidung zugunsten des Unternehmens nicht plötzlich 30 Millionen herbeizaubern zu müssen.

Auch wegen der laufenden Theatersanierung sind die Geldspeicher der Stadt voll. Für die 91 Millionen Euro Eigenanteil wurde 2017/18 eine Rücklage gebildet. Das Geld war damals zwar noch nicht nötig, doch die Idee dahinter war, sich die damals sehr niedrigen Kreditzinsen von etwa 1,3 Prozent zu sichern. Ursprünglich war vorgesehen, die Kredite bis 2022 gestaffelt aufzunehmen, allerdings verbunden mit dem Risiko von Zinssteigerungen.

Mit der damaligen Kreditaufnahme standen die Zinsen fest, allerdings auch verbunden damit, dass für das geparkte Geld gewisse Strafzinsen fällig werden. Im laufenden und dem kommenden Jahr wird die Rücklage deutlich abschmelzen, weil die Theatersanierung ins Laufen gekommen ist.

