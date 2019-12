11:06 Uhr

Feuer auf Christkindlesmarkt: Kripo geht von Brandstiftung aus

Die Kriminalpolizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung auf dem Christkindlesmarkt aus und sucht Zeugen. Die Standbetreiber sind geschockt.

Von Miriam Zissler

Einen Tag nach der Brand auf dem Augsburger Christkindlesmarkt herrscht auf dem Rathausplatz geschäftiges Treiben. Die Standbesitzer räumen ihre Buden leer, Dekoration wird abgehängt, Waren werden verstaut. Jo Oroz und seine Kollegen haben die Erlaubnis von der Kriminalpolizei erhalten, nun ebenfalls mit dem Abbau zu beginnen. Ihr Stand liegt direkt neben der völlig ausgebrannten Bude.

Als in der Nacht auf Donnerstag gegen 3.45 Uhr mehrere Anrufe von Anwohnern eingingen, die das Feuer bemerkten, war die Berufsfeuerwehr rasch zur Stelle. Durch das schnelle Eingreifen konnte laut Angaben eines Sprechers Schlimmeres verhindert werden: Weil die aus Holz konstruierten Buden eng aneinander stehen, hätten sich die Flammen rasch weiter ausbreiten können.

Feuer auf Augsburger Christkindlesmarkt: Sein Stand ist komplett abgebrannt

Ein Teil des Standes von Jo Oroz ist beschädigt. "Gott sei Dank ist niemand verletzt worden", sagt er. In einem Punkt hätten sie Glück im Unglück gehabt. "Gut, dass das nach Abschluss des Christkindlesmarktes passiert ist und nicht davor." Wie hoch sein Schaden ist, könne er noch gar nicht sagen. In seinem Stand befanden sich Lederwaren, unter anderem Geldbeutel in allen Größen und Farben. "Ich habe hier den Brandgeruch in der Nase und kann noch nicht sagen, inwieweit den unsere Waren aufgenommen haben." Er würde nun erst einmal alles ins Lager räumen und zwei Tage auslüften lassen. "Dann werden wir sehen, wie viel wir davon nicht mehr verkaufen können." Seinen Nachbarn Werner Rödel hat es um einiges schlimmer getroffen: Sein Stand ist samt Inhalt komplett ausgebrannt.

12 Bilder Der Augsburger Christkindlesmarkt nach dem Brand Bild: Annette Zoepf

Fassungslos steht der Augsburger Händler davor. Immer wieder kommen andere Beschicker vorbei, umarmen ihn und sagen, wie leid ihnen dieser Brand tue. Verrückte Schutzengel habe er darin verkauft. "Damit habe ich vor zehn Jahren angefangen. Die haben viele Fans", sagt er. Der Stand sei seine große Leidenschaft. Mit viel Herzblut habe er hier die Engel, allerlei Figuren aus Plüsch aber auch aus Holz verkauft. Ein ganzer Bereich war dem Puppenspiel und Figuren aus der Augsburger Puppenkiste gewidmet: Urmel aus dem Eis, Jim Knopf und Lukas und natürlich auch der Kater Mikesch. Wie es jetzt weitergeht, wisse er noch nicht. "Ich bin ganz geschockt", sagt er.

Feuer auf Christkindlesmarkt: Polizei sucht nach Zeugen

Beamte der Kriminalpolizei machten sich am Freitagvormittag ein Bild von dem Geschehen. "Sie gehen nach den derzeitigen Erkenntnissen von vorsätzlicher Brandstiftung aus", sagt Polizeisprecher Siegfried Hartmann. Sechs Stände wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 50.000 Euro.

Bild: Webcam Stadt Augsburg

Werner Kaufmann, der Chef des städtischen Marktamtes, wartete am Freitag auf die Freigabe der Polizei, damit auch der betroffene Stand abgebaut werden konnte. "Derzeit räumen die Händler ihre Buden aus. Die Dekoration muss entfernt werden." Dann könne erst der Abbau der Holzbuden beginnen. Das dauere meist – je nachdem wie viele Werktage zwischen Weihnachten und Silvester liegen – bis Anfang Januar.

Die Kriminalpolizei Augsburg sucht Zeugen. Personen, die Hinweise über den Vorfall machen können, sollen sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 melden.

Lesen Sie auch: Brand auf Christkindlesmarkt: Polizei rechnet mit 50.000 Euro Schaden

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen