Friedhöfe sind ein teures Gut

Die Grabstätten in Augsburg müssen an vielen Stellen erneuert oder saniert werden. Dabei ist die Stadt vor allem auf Friedhofsgebühren angewiesen.

Von Fridtjof Atterdal

Der Friedhof in Göggingen ist um diese Jahreszeit ein Idyll. Die ersten gefärbten Blätter an den Bäumen, sorgfältig gestutzte Hecken und gepflegte Gräber verleihen der Begräbnisstätte eine besondere Stimmung und laden zum Verweilen an einem der vielen Gräber ein. Allerdings – wie an allen Augsburger Friedhöfen nagt auch hier der Zahn der Zeit. Die Zugangstreppe an der Von-Cobres-Straße ist rissig und marode, die denkmalgeschützte Außenmauer wird von einem Stützkorsett aufrecht gehalten. Wer als Rollstuhlfahrer auf die Toilette muss, sucht vergebens nach einer behindertengerechten Örtlichkeit. Die Gögginger CSU hat erst im Sommer im Stadtrat beantragt, die für ältere und gebrechliche Menschen gefährlichen Treppen zu sanieren, auch ein Antrag auf behindertengerechte Toiletten liegt bei der Stadt.

Eine Besucherin, die gerade verwelkten Blumenschmuck von einem der Gräber räumt, erinnert sich an die Glanzzeiten des Friedhofs. „Als Göggingen noch selbstständig war, gab es wunderschöne Rosenrabatten und die Wege waren begrünt“, so die Seniorin. Sie ist auch heute mit dem Zustand des Friedhofs zufrieden, auch wenn sie die Friedhofsgebühren der Stadt teuer findet. „Es wird immer teurer, und in den meisten Fällen trifft es Rentner, die eh nicht so viel haben“, beklagt sie sich. Für das Doppelgrab, das sie pflegt, habe sie für zehn Jahre 1000 Euro an die Stadt bezahlt, neben den Kosten für die Grabstätte schlagen auch Wasser und beispielsweise die Pflege der Wege zu Buche.

Friedhöfe sind auf die Gebühren angewiesen

Die städtischen Friedhöfe sind auf die Gebühren angewiesen, erklärt Augsburgs Umweltreferent Rainer Erben. „Die Friedhöfe müssen eigenwirtschaftlich arbeiten und sich durch die Gebühren tragen“, so der Referent. Einen städtischen Anteil gebe es nur für die Pflege des Grünanteils. Weil Friedhöfe auch Erholungsräume sind, schießt die Stadt hier 400000 Euro aus dem städtischen Haushalt zu. Dem stehen Kosten alleine für die Grünpflege von rund zwei Millionen Euro im Jahr gegenüber. Die Kosten für den Betrieb der städtischen Friedhöfe betrugen laut Grünordnungsamt 2017 rund 6,8 Millionen Euro.

„Die Friedhöfe machen eine Menge Arbeit und wir sind dran“, versichert Erben. So würden in nächster Zeit bei allen Friedhöfen die Toilettenanlagen behindertengerecht ausgebaut. Doch auch die Friedhofsgebäude müssten an vielen Stellen saniert werden. Was das kosten wird, könne bislang nur geschätzt werden, so Erben. Die Einnahmen durch Gebühren sind in den letzten Jahren immer weiter gesunken, weil Erdbestattungen stark zurückgingen. Mittlerweile würde die Hälfte der Verstorbenen in Urnen bestattet, was für die Hinterbliebenen erheblich weniger Kosten mit sich bringt.

Auf allen Friedhöfen stehen in der nächsten Zeit größere Investitionen an, auch jetzt schon werden laut Rainer Erben verschiedene Arbeiten durchgeführt:

Neuer Haunstetter Friedhof Bereits vor zwei Jahren wurde der Betriebshof aus Gründen der Arbeitssicherheit erneuert. Die Arbeiten zur Sanierung des Glockenturms sind im Gange. In Zukunft steht die Ausbesserung der Teerwege auf der Wunschliste.

Alter Haunstetter Friedhof Die Friedhofsmauer wurde teilweise saniert – diese Arbeiten müssen in Zukunft fortgesetzt werden.

Gögginger Friedhof Ein Teil der Friedhofsmauer wurde bereits saniert, ein großer Bereich mit Stahlseilen am Boden verankert und damit erst einmal gesichert. Die Aussegnungshalle wurde saniert. Im nächsten Jahr soll dann die sehr aufwendige Mauersanierung durchgeführt werden. Für die Treppensanierung läuft laut Friedhofsamt bereits die Ausschreibung. Die Friedhofsverwaltung benötigt noch eine Netzwerkerweiterung.

Friedhöfe Inningen und Bergheim In Inningen wurden zuletzt der Kanal und der Keller am Friedhofsgebäude saniert, sonst sind dort derzeit keine Maßnahmen notwendig. In Bergheim müsste die Dachrinne erneuert werden.

Westfriedhof Im Westfriedhof sitzt die Zentralverwaltung der Augsburger Friedhöfe. Hier wurden unter anderem die Büroräume umgebaut und die Duschräume für Mitarbeiter saniert. Die Treppenanlage im östlichen Urnenhain musste erneuert werden und ebenso der denkmalgeschützte Anbau. Teuer war laut Erben auch die neue Kühlanlage im Leichenhaus. In nächster Zeit stünden unter anderem die Sanierung des Torbaus und die Sanierung der Zugangsstraße zur Aussegnungshalle auf dem Plan.

Nordfriedhof Erledigt oder noch im Bau sind die Betonsanierung der Aussegnungshalle und der Bau der Anlage mit Urnenstelen. Das Flachdach wurde saniert und die Orgel instand gesetzt. Auch einen Verabschiedungsraum gibt es jetzt. Die Friedhofserweiterungsflächen im Norden müssten neu gestaltet werden – unter anderem sollen dort Grabfelder für alternative Bestattungsformen entstehen. Die Friedhofsmauern müssen auf ihre Standfestigkeit überprüft und teilweise saniert werden. Wie in allen Friedhöfen steht der Umbau der Toilettenanlagen an.

Neuer Ostfriedhof Im Neuen Ostfriedhof ist ein Verabschiedungsraum entstanden und der Glockenturm saniert worden. Das muslimische Grabfeld wurde erweitert. Damit es in der Aussegnungshalle nicht mehr so kalt ist, wurden Deckenheizstrahler angebracht. Die Arbeiten zur Sanierung des Betriebsgebäudes haben begonnen. Das Urnengräberfeld im südwestlichen Teil des Friedhofs muss saniert und das Wegenetz ausgebessert werden.

Alter Ostfriedhof Ein neuer Gasanschluss und frische Farbe für das Betriebsgebäude gab es zuletzt am Alten Ostfriedhof. Auch hier soll es einen Verabschiedungsraum geben, die Mauern müssen überprüft und gegebenenfalls ausgebessert werden, ebenso wie die Friedhofswege.

