Gratis-Nahverkehrsabo statt Führerschein für Senioren

Seit Anfang April bekommen Augsburger ab 65 Jahren für ein Jahr ein Abo, wenn sie ihre Fahrerlaubnis dauerhaft abgeben. Ein Rentner erzählt, warum ihn das Angebot überzeugt hat

Von Stefan Krog

Senioren aus Augsburg, die mindestens 65 Jahre alt sind, bekommen von Stadt und Stadtwerken ab sofort für ein Jahr ein 9-Uhr-Abo im Innenraum geschenkt, wenn sie ihren Führerschein freiwillig abgeben. Am 1. April, dem ersten Tag der Aktion, kamen 15 Augsburger auf die Führerscheinstelle, die ihre Fahrerlaubnis dauerhaft abgaben. Es handle sich um ein „Angebot, um den Ausstieg vom Auto zu unterstützen“, so die für den Nahverkehr zuständige Bürgermeisterin Eva Weber (CSU). Aufgrund der Erfahrungen aus anderen Städten rechne man mit etwa 150 bis 200 Bürgern pro Jahr, die sich für den Umtausch interessieren könnten.

72000 Euro geschätzte Kosten pro Jahr

Die jährlichen Kosten werden auf etwa 72000 Euro geschätzt. Stadt und Stadtwerke werden sich die Summe teilen. Einer der ersten Senioren, die ihren Führerschein im Tausch gegen das Jahresabo abgaben, war am Dienstag Werner Ewig aus Kriegshaber. „Ich habe mir schon vor Jahren vorgenommen, den Führerschein abzugeben, wenn ich 80 Jahre alt werde“, so der Rentner. Mitunter sei man doch nicht mehr so reaktionsschnell wie in jüngeren Jahren. Im fortgeschrittenen Alter noch in einen Unfall verwickelt zu werden, wolle er sich und anderen lieber ersparen. „Außerdem bin ich zuletzt ohnehin kaum noch Auto gefahren.“ In der Seniorenresidenz, wo er mit seiner Frau lebt, gibt es einen Supermarkt vor der Tür, so Ewig. Aufs Auto könne man da problemlos verzichten.

Jedes Jahr gibt's einen begrenzten Aktionszeitraum

Wer seinen Führerschein abgeben will, muss auf die Führerscheinstelle an der Blauen Kappe, kann dort den Führerschein abgeben und einen Antrag auf ein 9-Uhr-Abo mitnehmen (Wert: 360 Euro, gültig in den Zonen 10 und 20 unter der Woche ab 9 Uhr, an Wochenenden ganztags). Die Abokarte wird dann zugeschickt. Der Umtausch soll künftig immer nur in den Monaten Oktober und November möglich sein. Vor dem Winter denke mancher vielleicht noch einmal intensiver darüber nach, den Führerschein abzugeben, so Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Casazza. Der begrenzte Aktionszeitraum soll verhindern, dass Interessenten das Thema regelmäßig auf den Sankt-Nimmerleins-Tag schieben. Lediglich zur Einführung in diesem Jahr habe man sich entschieden, auch im April und Mai die Tausch-Abos auszugeben.

"Für Mobilität ist jeder selbst verantwortlich"

Als der Stadtrat das Angebot im vergangenen Jahr auf Antrag von Pro-Augsburg beschloss, gab es in den sozialen Netzwerken eine Diskussion über die Bedingungen. Manche Nutzer kritisierten, dass das Angebot nach einem Jahr ausläuft und die Senioren ab dann selbst zahlen müssen. Bürgermeisterin Weber sagte am Dienstag, dass eine Erweiterung des Angebots weder finanziell noch organisatorisch machbar sein. „Für Mobilität ist jeder selbst verantwortlich“, so Weber.

Ähnliche Angebote gibt es bereits in Ingolstadt oder den Landkreisen Günzburg und Unterallgäu. In Augsburg waren es in den Vergangenheit relativ wenige Führerscheine, die freiwillig abgegeben wurden. Im Jahr 2016 zog die Stadt insgesamt 40 Führerscheine von Inhabern über 65 Jahren ein. In der Regel sind Fahrauffälligkeiten oder (teils altersbedingten) Erkrankungen die Ursache.

