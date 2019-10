10:36 Uhr

Große Razzia: Polizei durchsucht Pflegedienste in Augsburg und München

Bei einer groß angelegten Razzia durchsuchen Beamte der Kriminalpolizei am Dienstag Pflegedienste im Raum Augsburg.

Es ist eine groß angelegte Razzia: Polizisten und Zollbeamte durchsuchen am Dienstag verschiedene Objekte, darunter in Augsburg. Die Kriminalpolizei ermittelt seit Monaten.

Es geht um möglichen Abrechnungsbetrug bei Pflegediensten: Seit Dienstagfrüh durchsuchen Beamte der Polizei in Bayern verschiedene Objekte im Raum Augsburg. Nach Informationen unserer Redaktion gehen die Ermittler dem Verdacht nach, dass Pflegedienste in Südbayern für diverse Fälle des Abrechnungsbetrugs verantwortlich sein sollen.

Großrazzia: Polizei durchsucht mehrere Pflegedienste in Augsburg

Schwerpunktmäßig durchsuchen die Beamten der Kriminalpolizei und des Zolls offenbar Objekte in Augsburg. Gegen 9.20 Uhr versammelte sich daher ein Großaufgebot an Polizisten am Plärrer. Aber auch im Raum München werden Räume von Pflegediensten durchsucht, teils geht es auch um private Wohnhäuser.

Nach Informationen unserer Redaktion ermittelt die Augsburger Kriminalpolizei seit Monaten in dem Fall und hat zu dem Zweck Beamte abgestellt, die sich ausschließlich um diese Thematik kümmern. Dabei soll es dem Vernehmen nach vorrangig um russische Pflegedienste gehen.

Zuständig für die Ermittlungen ist die Staatsanwaltschaft München 1. Im Laufe des Tages sollen weitere Informationen zum Ermittlungsverfahren und der Razzia folgen. (jaka)

