vor 56 Min.

In zwei weiteren Schulen müssen Kinder in Corona-Quarantäne

Plus In Augsburg müssen an zwei weiteren Schulen einzelne Klassen in Corona-Quarantäne - insgesamt sind elf Einrichtungen betroffen. Dennoch scheint die Lage in der Stadt stabil.

Von Stefan Krog

Übers Wochenende sind in Augsburg 24 neue Corona-Infektionen hinzugekommen. Fünf Neuinfektionen gab es bei Reiserückkehrern ( Ukraine, Türkei, Kroatien und Italien). Bei zwölf Fällen handelt es sich um Kontaktpersonen bereits bekannter Infizierter, bei sieben Personen ist die Infektionsquelle noch unbekannt. Auch an Augsburger Schulen gibt es neue Corona-Fälle.

Corona in Ausgburg: Teile einer Oberstufe am Gymnasium betroffen

Wie die Stadt auf Nachfrage bestätigte, sind zwei weitere Schulen in Augsburg von Quarantäne betroffen. Beim Maria-Theresia-Gymnasium wurde aufgrund eines Corona-Falls vom Gesundheitsamt für einen Teil der Oberstufenschüler eine Quarantäne ausgesprochen. An der Pankratiusschule ist eine Klasse betroffen.

Insgesamt elf Schulen sind in Augsburg von Corona betroffen

Damit sind nun insgesamt elf Schulen in Augsburg betroffen, wo einzelne Klassen oder Klassenteile zuhause bleiben müssen. Insgesamt gibt es in der Stadt 70 Schulen. Schon seit vergangener Woche wurden für einzelne Klassen Quarantänemaßnahmen verhängt an der Bertolt-Brecht-Realschule, der Friedrich-Ebert-Grundschule, der Rotes-Tor-Grundschule, am Anna-Gymnasium, der Agnes-Bernauer-Schule, der Bärenkeller-Mittelschule, der Bischof-Ulrich-Realschule, der Fach- und Berufsoberschule am Alten Postweg sowie der Berufsschule 1 an der Haunstetter Straße.

Was das Tempo des allgemeinen Infektionsgeschehens in Augsburg betrifft, ist aktuell keine große Veränderung erkennbar. Am Montag wurden 23,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert. Für den Moment scheint der Wert relativ stabil, wobei das Gesundheitsamt zuletzt vor einer Dunkelziffer warnte. Abstand, Mund-Nasen-Schutz und Handhygiene seien weiterhin unverzichtbar, so die Behörde.

Alle Neuigkeiten zum Coronavirus in Augsburg lesen Sie in unserem News-Blog.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen