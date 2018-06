vor 21 Min.

Integrationsbeirat kritisiert Autokorso nach Türkei-Wahl

Kaum hatte der türkische Präsident Erdogan seinen Wahlsieg verkündet, fuhren AKP-Anhänger hupend durch deutsche Innenstädte - auch in Augsburg. Es gibt Kritik.

Einige Anwohner dachten zuerst an begeisterte Fußballfans, als am Sonntagabend hupende Autos in der Augsburger Innenstadt zu hören waren. Ähnliche Szenarien gab es nicht nur in deutschen Großstädten wie Berlin und München - auch in Kempten versammelten sich Feiernde zu einem Autokorso. Es handelte sich jedoch nicht um Fans der kolumbianischen Nationalmannschaft, sondern um Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der kurz zuvor seinen Wahlsieg erklärt hatte.

Augsburger Integrationsbeirat kritisiert Autokorso

Das Wahlergebnis war für viele Beobachter wenig überraschend - auch Husain Mahmoud, Vorsitzender des Augsburger Integrationsbeirats, hat mit einem Wahlsieg des alten und neuen türkischen Präsidenten gerechnet. Nicht nur in der Türkei ist Erdogan nach wie vor beliebt - die in Deutschland lebenden Türken stimmten sogar fast mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit für den Chef der AKP.

Den lautstarken Autokorso kritisiert Mahmoud deutlich: "Wir teilen den Lebensraum Augsburg und sollten uns auch so benehmen", sagt er. Solche Aktionen bewirken seiner Ansicht nach das Gegenteil - die Anhänger der AKP stellten sich bewusst als Gruppe heraus. "Sie stehen für etwas ein, das mit der Politik in unserem Land nichts zu tun hat", sagt der Vorsitzende des Integrationsbeirats.

Husain Mahmoud ist Vorsitzender des Integrationsbeirats Augsburg. Er kritisiert das Verhalten der Erdogan-Anhänger nach der Wahl. Bild: Petra Tezel

Wenn sich in Deutschland lebende Ausländer mit dem politischen System ihrer alten Heimat mehr identifizieren statt mit dem deutschen, dann könne man nicht ohne Reibereien zusammenleben, sagt Mahmoud. Er verstehe nicht, warum Menschen, die Deutschland freiwillig dauerhaft als neue Heimat gewählt haben, weiterhin in ihrem Herkunftsland wählen: "Die Wahlbeteiligung führt erst zu diesem Spagat zwischen den Interessen".

Kritik kommt auch vom Grünen-Politiker Cem Özdemir. Er schrieb auf Twitter, dass die deutsch-türkischem Anhänger Erdogans "nicht nur ihren Alleinherrscher" feierten, sondern zugleich ihre Ablehnung der liberalen Demokratie ausdrückten.

Seien wir ehrlich zu uns: Die feiernden deutsch-türkischen #Erdogan Anhänger feiern nicht nur ihren Alleinherrscher, sondern drücken damit zugleich ihre Ablehnung unserer liberalen Demokratie aus. Wie die AfD eben. Muss uns beschäftigen https://t.co/oNxHa2tKQx — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 24. Juni 2018

Erdogan-Anhänger feiern Wahlsieg: Größerer Polizei-Einsatz in Duisburg

In mehreren deutschen Städten musste die Polizei wegen der Feierlichkeiten ausrücken. In Berlin fuhren rund hundert Fahrzeuge durch die westliche Innenstadt, wie ein Polizeisprecher sagte. 200 Menschen nahmen daran teil. Der reguläre Verkehr musste teilweise umgeleitet werden, Zwischenfälle gab es aber nicht.

In Duisburg feierten Erdogan-Anhänger in der Nacht zum Montag laut Polizei ebenfalls mit Autokorsos sowie zahlreichen gezündeten Knallkörpern die Wiederwahl des türkischen Staatschefs. Mehr als tausend Menschen blockierten zeitweise eine Straße. Einige bestiegen Ampelmasten und schwenkten von dort Fahnen von Erdogans islamisch-konservativer AKP.

Die Polizei war in Duisburg mit rund 80 Beamten im Einsatz. Von zahlreichen Teilnehmern der Aktion wurden die Personalien aufgenommen, überdies wurden Anzeigen wegen Straf- und Ordnungswidrigkeiten gestellt. (ida mit afp)

