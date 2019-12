14:45 Uhr

Junge Männer drehen Rap-Video mit Pistole - und landen vor Gericht

Das Amtsgericht verurteilt zwei junge Männer. Der Hintergrund des Falles ist kurios: Es geht um ein Rap-Video, das Passanten in Hochzoll aufschreckte.

Von Michael Siegel

Teure Autos, ein wenig Gangster-Gepose – und eine Waffe: Das gehörte nach Ansicht einiger junger Männer zu einem Rap-Video. Das mit der Waffe sieht das Gesetz aber anders, weswegen sich ein 17-jähriger Jugendlicher aus Augsburg und ein 19-jähriger Heranwachsender aus Friedberg jetzt Geldstrafen vom Jugendgericht des Augsburger Amtsgerichtes einhandelten.

Jugendliche drehten Rap-Video in Hochzoll

Es war Mitte Mai vergangenen Jahres, gegen 18.20 Uhr im Schatten der Heilig-Geist-Kirche in Augsburg-Hochzoll: Mehrere junge Leute waren dort zugegen; wie sich später herausstellte, waren sie dabei, ein Rap-Video zu drehen. Eine wichtige Requisite: eine Schreckschusspistole, die der Besitzer und „Kameramann“ des Videos seinem 17-jährigen Mitangeklagten in die Hand gedrückt hatte. Er habe die Waffe kurz zuvor gefunden gehabt, erklärte der 19-jährige Friedberger Richter Bernhard Kugler.

Freilich sei die Waffe während des Drehs nicht geladen gewesen. Danach – und kurz bevor die Polizei gekommen war – habe er die Patronen aber wieder ins Magazin geschoben gehabt. Er habe geglaubt, im versperrten Handschuhfach seines Autos habe er eine solche Waffe führen dürfen, so der Angeklagte.

Nein, hielt ihm der Richter entgegen, der erklärte, dass hierfür zwingend der sogenannte „Kleine Waffenschein“ erforderlich sei, der im Übrigen erst mit 18 Jahren erworben werden könne. Noch während der Filmarbeiten war seinerzeit ein Passant auf die Schreckschusswaffe aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt.

Weitere 39 Patronen im Auto gefunden

Die Beamten hatten bei dem Besitzer neben der Pistole mit sechs Patronen im Magazin weitere 39 Patronen im Auto gefunden, die sie sicherstellten. „Ich fand das toll und habe nicht über die Folgen nachgedacht“, erklärte der 19-Jährige vor Gericht. Beide Angeklagten räumten die ihnen zur Last gelegten Taten ein. Sie waren sich in ihrer Einschätzung mit Richter Kugler einig, dass es sich um eine „schwachsinnige Idee“ gehandelt habe.

Im Fall des 17-Jährigen kamen zu dem unerlaubten Führen einer Schusswaffe noch 21 Drogendelikte: Er hatte Mitte vergangenen Jahres immer wieder Marihuana in Hochzoll und am Königsplatz eingekauft, so lange, bis er erwischt worden war. Die beiden Vertreterinnen der Jugendgerichtshilfe und Staatsanwältin Kathrin Schmid waren sich in den Sanktionsmaßnahmen für die beiden Angeklagten weitgehend einig und fanden bei Richter Kugler Gehör. Der verurteilte den 17-jährigen Jugendlichen zu einer Geldstrafe von einem ganzen Monat Lehrlingslohn (600 Euro) wegen unerlaubten Führens einer Schusswaffe und wegen vorsätzlichen Erwerbs von Betäubungsmitteln.

Zudem muss er drei Drogen-Screenings absolvieren und dem Gericht vorlegen und er muss (wieder einmal) zu Beratungsgesprächen bei der Drogenhilfe.

Der heranwachsende 19-jährige Angeklagte wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt. Er muss einen halben Monatslohn seines Azubi-Gehalts (450 Euro im vierten Lehrjahr) bezahlen und er muss an Beratungsgesprächen über das Thema „Geldeinteilung“ teilnehmen. Beide Angeklagte, die ohne Rechtsanwälte erschienen waren, nahmen das Urteil ebenso wie die Staatsanwältin noch im Gerichtssaal an, sodass es bereits rechtskräftig ist.

