Wahlergebnisse in Augsburg: Kuriositäten und Siege mit Beigeschmack

Plus Volker Ullrich hat im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 einiges an Zuspruch verloren. Ulrike Bahrs persönliches Ergebnis ist nochmals schlechter als das vor vier Jahren.

In den letzten Tagen vor der Wahl war es dem Augsburger CSU-Kandidaten Volker Ullrich nicht mehr so wohl gewesen. Das Umfragetief der Union hatte ihm Sorgen bereitet – unberechtigterweise, wie sich am Wahlabend bald abzeichnete. Ullrich hat das Direktmandat in Augsburg erneut geholt, auch wenn er im Vergleich zu 2017 einiges an Zuspruch verloren hat. Doch dies war aufgrund des bundesweiten Abwärtstrends der Union nicht anders zu erwarten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen