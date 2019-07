Kritik am „Friday for Future“ in Illertissen: Um was geht es wirklich?

Plus Auf Facebook werden Vorwürfe gegen eine geplante Aktion des Jugendparlaments in Illertissen laut. Das macht Stadtjugendpfleger Harry Heckenberger sauer.

Illertissen Wenn das Gespräch auf die Fridays-for-Future-Bewegung kommt, winkt so mancher schon genervt ab: Die jungen Leute schwänzen den Unterricht, ohne selbst wirklich etwas für den Klimaschutz zu tun, lautet ein viel zitierter Vorwurf. So ähnlich war der auch zu hören, als es in Illertissen jüngst um eine gleichnamige Müllsammel-Aktion des Jugendparlaments ging. Über Facebook wurde Kritik geäußert: „Hervorragend“ kommentierte ein Leser ironisch. Und fragte, ob die Schüler auch demonstrieren würden, wenn der Unterricht an einem Samstag nachgeholt werden müsste. Ein anderer schrieb: „So einen Schmarrn brauchen die gar nicht anfangen!“ Und ein weiterer hatte Greta Thunberg, die Initiatorin von Fridays-for-Future (FFF) im Blick: „Dieses kleine Mädchen aus Schweden macht alle verrückt.“ Solche Aussagen treiben Stadtjugendpfleger Harry Heckenberger die Zornesröte ins Gesicht: „Wer so etwas schreibt, weiß gar nicht, um was es in Illertissen geht“, sagt er dazu auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Mitglieder des Jugendparlaments wollen unter dem Motto „Friday for Future“ Müll sammeln. Mit einer Demo hat das nichts zu tun.

Eine Demo für Schulschwänzer sei die Aktion nämlich ausdrücklich nicht. Sondern gewissermaßen ein Gegenentwurf dazu. Die Bilder von den Demo-Camps und den durch sie entstandenen Müllbergen werde es in der Vöhlinstadt nicht geben, sagt Heckenberger. Auch gehe es überhaupt nicht darum, einen Tag schulfrei zu bekommen. In Absprache mit der Mittelschule und der Realschule soll der Unterricht an einem Freitag gerade einmal um eine Stunde verkürzt werden – und das auch nur für diejenigen Schüler, die sich an der Sammelaktion beteiligen. „Wir wollen aktiv sein und wirklich etwas tun. Jeder Teilnehmer nimmt einen Müllsack in die Hand und zieht los“, beschreibt Heckenberger die für Freitag, 13. September, vorgesehene Veranstaltung. Klar stehe sie unter dem Motto „Friday for Future“, habe mit den Demos aber nichts gemein.

Kommentar-Schreiber haben Bericht nicht gelesen

Das müsste wissen, wer sich den entsprechenden Bericht (unserer Zeitung) durchgelesen hat, so der Jugendpfleger. Aber diese Mühe hätten sich die Kommentatoren auf Facebook offenbar gar nicht gemacht. „Heute streift man eben gerne mal oberflächlich über die Nachrichten und sondert dann schnell etwas dazu ab“, so Heckenberger. „Das hat mich in diesem Fall emotional geärgert.“ Denn die Mitglieder des Jugendparlaments hätten sich Gedanken gemacht, was in Illertissen für die Umwelt getan werden könne. Und so entstand die Idee, die im Frühjahr stattfindende Müllsammelaktion „Saubere Stadt“ mit einer weiteren zu unterstützen.

Illertissen verträgt weitere Sammelaktionen

Der Bedarf sei vorhanden, sagt der Stadtjugendpfleger. Ein Beispiel: Unmittelbar nach der Reinemachaktion im Frühjahr – für die es im Übrigen viel Lob gegeben habe – meldeten Bürger bereits weitere Müllablagerungen. An der Nordtangente entlang der Bahnlinie habe er dann noch einmal nachgefasst, so Heckenberger. „Man findet immer etwas zu tun.“

Bürgermeister Jürgen Eisen lobt die Initiative der Jugendlichen: „Dann sehen die anderen: ,Unsere Klassenkameraden räumen unseren Müll weg.’“ Die Botschaft: „Jeder kann die zwei Schritte zum nächsten öffentlichen Mülleimer laufen.“ Wer ein ordentliches Stadtbild haben wolle, müsse etwas dafür tun.

Der Bedarf ist da: In Illertissen ist „wilder Müll“ zu finden.

Ähnlich sieht das Klimaschutzmanager Simon Ziegler: Illertissen sei zwar „keine wirklich dreckige Stadt“, aber die Sammelaktionen ergäben trotzdem Sinn. „Sie schärfen das Bewusstsein dafür, dass man sich auch mal um den Müll anderer Leute kümmern kann.“ Es gebe Bürger in Illertissen, die auf eigene Faust in ihrer Nachbarschaft Müll sammelten, weiß Ziegler.

Positive Aspekte von "Fridays for Future"

Der FFF-Bewegung steht der Klimaschutzmanager insgesamt positiv gegenüber: „Es ist auch ihr Verdienst, dass in letzter Zeit viel über Klimaschutz gesprochen und nachgedacht wird, auch ganz oben.“ Hätten die Schüler nach Schulschluss oder an Wochenenden demonstriert, hätte das die breite Öffentlichkeit wohl nicht weiter interessiert, glaubt Ziegler. Dass sich vielleicht auch mancher Nutznießer an die Fridays for Future dran hängt, hält der Klimaschutzmanager für weniger dramatisch: „So etwas gibt es ja überall.“

Organisierte Klimaschutz-Demos hätten in Illertissen bislang nicht stattgefunden, die hiesigen Schüler reisten dazu wohl in größere Städte, vermutet Ziegler. Bei ihm träfen allerdings häufiger Nachfragen und Vorschläge von jungen Leuten ein. „Sie haben das Thema zunehmend auf dem Schirm und das ist gut.“

Ob Graffiti, Skaten oder Müll einsammeln - das Illertisser Jugendparlament hat große Pläne: