10:50 Uhr

Männer sollen Mädchen in Asylheim vergewaltigt haben

In einem Asylheim in der Proviantbachstraße in Augsburg soll ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt worden sein. Deshalb gab es hier am Mittwochmorgen einen Polizeieinsatz.

Mehrere Bewohner der Unterkunft in der Proviantbachstraße sollen sich an einer 15-Jährigen vergangen haben. Die Polizei sucht mit DNA-Material nach Verdächtigen.

Von Jörg Heinzle

Die Augsburger Kripo ermittelt wegen des Verdachts einer Vergewaltigung in einer Augsburger Asylunterkunft. Den Ermittlungen zufolge soll ein 15-jähriges Mädchen in der Unterkunft von mehreren arabischstämmigen Männern sexuell missbraucht worden sein. Zwei Verdächtige sitzen deshalb bereits in Untersuchungshaft.

Am frühen Mittwochmorgen gab es wegen der Ermittlungen einen größeren Polizeieinsatz in dem Heim und in einer Unterkunft in Friedberg (Kreis Aichach-Friedberg). Einer Reihe von Bewohnern sei eine Speichelprobe abgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Mit dem DNA-Material sollen mögliche weitere Verdächtige ermittelt werden. Eine Festnahme habe es am Mittwochmorgen aber nicht gegeben, so die Auskunft der Polizei.

Die Augsburger Kripo ermittelt schon länger

Der Fall spielte sich den Angaben zufolge im Juli dieses Jahres ab. Die Kripo ermittelt deshalb schon länger. Die 15-Jährige lernte demnach zunächst einen 17-jährigen Afghanen kennen. Die Beiden verabredeten sich am 2. Juli und gingen in ein Zimmer innerhalb der Unterkunft. Anschließend wurde der Jugendlichen den Ermittlungen zufolge ein selbst gefertigter Joint angeboten, nach dessen Konsum die 15-Jährige offenbar einen Filmriss erlitt und vom weiteren Geschehen nichts mehr mitbekam.

Das Mädchen wurde später in hilflosem Zustand in Lechhausen von Passanten angetroffen und anschließend vom Rettungsdienst in die Kinderklinik gefahren. Dort sei neben dem Verdacht auf Drogenkonsum auch der Verdacht des sexuellen Missbrauchs bestätigt worden, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Behörden sprechen in ihrer offiziellen Mitteilung vom dringenden Tatverdacht des Missbrauch durch "mehr als einen Bewohner" der Unterkunft.



Bei den beiden Verdächtigen, die bereits kurz nach der Tat in Untersuchungshaft gekommen sind, handelt es sich um den 17-jährigen Afghanen und um einen 20-jährigen Mann, dem Beihilfe vorgeworfen wird. Von der sogenannten DNA-Reihenuntersuchung am Mittwoch seien etliche, aber nicht alle Bewohner der beiden Heime betroffen gewesen, heißt es bei den Ermittlern. Ausgewählt wurden die Männer nach zuvor festgelegten Kriterien wie Alter, Größe und Herkunftsregion.

Das Heim war schon einmal wegen Drogenhandels im Visier der Justiz

Das Asylheim an der Proviantbachstraße ist vor einigen Jahren schon einmal wegen Straftaten in die Schlagzeilen geraten. Damals ging es allerdings nicht um eine mutmaßliche Sexualstraftat, sondern um Drogenhandel. Bewohner hatten aus dem Heim heraus vor allem Marihuana verkauft, unter den Kunden waren auch viele Minderjährige. Mehrere Beteiligte sind später teils zu längeren Haftstrafen verurteilt worden.







Im vergangenen Jahr - 2017 - wurden bei der Augsburger Polizei 34 Fälle von Vergewaltigung und sexueller Nötigung angezeigt. Im Jahr 2016 waren es 23 Delikte. Fachleute erklären sich die Steigerung zum Teil auch damit, dass das Sexualstrafrecht zum 1. Januar 2017 verschärft worden ist. In den Jahren 2015 und 2014 waren es jeweils 26 Fälle von Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Anfang der 2000er-Jahre lagen die Zahl noch deutlich höher: 2002 zählte die Polizei im Stadtgebiet 59 solcher Fälle, im Jahr 2003 waren es sogar 71.

Der sexuelle Missbrauch von widerstandsunfähigen Personen wird seit 2016 als Vergewaltigung nach Paragraf 177 des Strafgesetzbuchs bestraft.

