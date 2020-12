11:27 Uhr

Mann tötet 15-Jährigen in Augsburger Asylheim: War es ein Ehrenmord?

In einem Asylbewerberheim in Göggingen wurde im April ein 15-Jähriger ermordet. Nun steht der Schwager des Getöteten vor dem Landgericht Augsburg.

Plus Ein 30-jähriger Afghane hat im April in einer Asylunterkunft ein Blutbad angerichtet und einen 15-Jährigen getötet. Die Anklage wirft ihm vor, er habe das aus Rache getan - weil sich seine Frau getrennt hatte.

Von Ina Marks

Als der Angeklagte den Schwurgerichtssaal betritt und die Fotografen auf ihre Auslöser drücken, versteckt er schnell sein Gesicht hinter Unterlagen. Seit Montag steht der 30 Jahre alte Afghane vor dem Augsburger Landgericht. Der Vater eines kleinen Sohnes muss sich wegen Mordes an seinem 15 Jahre alten Schwager und wegen vierfachem Mordversuchs verantworten. Der Mann soll, laut Anklage der Staatsanwaltschaft, vorgehabt haben, nicht nur seine afghanische Ehefrau, sondern auch deren Familie zu töten. Dabei richtete er am 4. April dieses Jahres in der Asyleinrichtung Haus Noah in Göggingen ein Blutbad an.

Rechtsanwalt Jörg Seubert (rechts) vertritt den Angeklagten. Der hat ein Teilgeständnis abgelegt, bestreitet aber, dass er jemanden töten wollte. Bild: Stefan Puchner

Grund der Tat soll die Trennung seiner Ehefrau gewesen sein. Laut Anklage der Augsburger Staatsanwaltschaft wollte er durch das Töten der Familie seine Ehre wiederherstellen. Diese sah er durch die Trennung beschmutzt. Er habe das ihm widerfahrene Unrecht rächen wollen. Der Prozess, in dem ein Dolmetscher für den Angeklagten übersetzen muss, gibt einen Einblick in einen Kulturkreis, in dem ein Frauenleben offenbar nicht viel Wert ist.

Prozess in Augsburg: Angeklagter sagt, er habe für seine Braut 4500 Euro gezahlt

"Es ist Sitte und Gang und Gäbe, dass bei uns Mädchen mit zwölf oder dreizehn Jahren einem Mann zumindest versprochen werden", lässt der Angeklagte über den Dolmetscher erklären (Verteidiger Jörg Seubert). Mit der Familie seiner Frau sei er entfernt verwandt gewesen. Seine Frau habe sich früh in ihn verliebt, behauptet er. Als er 19 Jahre alt und sie rund sieben Jahre jünger war, wurde der Bund der Ehe geschlossen. An die Familie der Braut zahlte er ein sogenanntes Morgengeld von umgerechnet 4500 Euro. Erst drei bis vier Jahre später habe man das erste Mal Sex gehabt.

Die Vermählung fand im Iran statt, wo der Angeklagte schon mit seinen Eltern als kleiner Junge hingezogen war. Der 30-Jährige antwortet damit auf Fragen der Vorsitzenden Richterin Sabine Konnerth. Sie will sich ein Bild von den Lebensumständen des Angeklagten und von der familiären Situation machen. Er erzählt weiter, wie er mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn später den Iran verließ, um in Europa ein neues Leben aufzubauen. Das wollte er seinem Sohn zuliebe. "Afghanen werden im Iran als schmutzige Lebewesen betrachtet, ihnen wird Gewalt angetan", übersetzt der Dolmetscher dessen Worte.

Staatsanwalt im Prozess um Mord in Augsburg: "Er war von Eifersucht getrieben"

Während der Afghane die Beziehung zu seiner Frau als gut beschreibt, hört sich die Anklage der Staatsanwaltschaft anders an. "Der Angeklagte war von Beginn der Beziehung von Eifersucht getrieben", sagt Staatsanwalt Michael Nißl. Er soll seine Frau über Jahre hinweg wiederholt geschlagen und bedroht haben. Im November 2019 dann eskalierte die Situation. In der gemeinsamen Wohnung in Wörthsee kam es zum Streit der Eheleute. Dabei soll der Angeklagte seine Frau auch geschlagen, ein Messer zur Hand genommen und ihr mit dem Tod gedroht haben. Als die Polizei kam, soll er sich den Beamten gegenüber auch aggressiv verhalten haben.





Nach diesem Vorfall nahm die 24-Jährige den fünf Jahre alten Sohn und verließ ihren Mann. Sie wollte die Scheidung. Rachegelüste und eine hasserfüllte Wut müssen sich in dem Verlassenen aufgebaut haben. Er soll den Entschluss gefasst haben, seine Frau, deren zwei Schwestern, den 15 Jahre alten Bruder und die Schwiegereltern zu töten. Fünf Leben wollte er offenbar vernichten. Dabei setzte er wohl Prioritäten. Neben der Tötung seiner Ehefrau, soll ihm vor allem der Tod der verhassten Schwiegermutter und des 15-jährigen Bruders wichtig gewesen sein. Der Schwiegermutter gab er die Schuld an der Trennung.

Bluttat in Augsburger Asylheim: War es ein Ehrenmord?

Das Motiv, den Jugendlichen zu töten, war ungleich perfider. Laut Anklage wusste der 30-Jährige, dass nach den Wertvorstellungen der Familie seiner Frau der Teenager als einziger Sohn eine besondere Bedeutung hatte. Er soll kalkuliert haben, falls es ihm nicht gelänge, alle Familienmitglieder zu vernichten, zumindest den 15-Jährigen umzubringen. Nach der Vorstellung des Angeschuldigten von Ehre und Rache habe dessen Tod einen besonders hohen Wert. "Damit konnte und wollte er das Leben etwaiger überlebender Geschädigter mit emotionalem Schmerz füllen und deren Leben wenigstens unerträglich gestalten", wirft Staatsanwalt Nißl ihm vor.

Mit einem 21,5 Zentimeter langen Küchenmesser im Rucksack suchte der Mann dann an einem Apriltag diesen Jahres die Familie, die im Haus Noah lebte, auf. Seine Frau hielt sich mit dem gemeinsamen Kind in einer Nachbarwohnung auf, als ihr Mann das Blutbad anrichtete. Erst stach er, der Anklage zufolge, auf die Mutter ein - sie wurde in einer Notoperation gerettet, trug aber erhebliche organische Schäden davon - und dann auf die weiteren Familienmitglieder. Als er offenbar dabei war, bei dem Vater einen tödlichen Halsschnitt anzusetzen, kam der 15-jährige Junge aus seinem Zimmer, er hatte zuvor geschlafen. Der Angeklagte soll seinem jugendlichen Schwager das Messer mehrfach in den Rücken gerammt und einen doppelten Halsschnitt zugefügt haben. Der Junge starb noch vor Ort.

Angeklagter legt im Mordprozess ein Teilgeständnis ab

Der Angeklagte legt am ersten Verhandlungstag ein Teilgeständnis ab. In einer Erklärung, die sein Verteidiger Jörg Seubert verliest, lässt er mitteilen, dass er den Tod des Jungen betrauere und bedauere. Demnach räumt der 30-Jährige ein, für den Tod des 15-Jährigen und die Verletzungen der anderen Familienmitglieder verantwortlich zu sein. Allerdings schilderte er das Geschehen so, dass die Verletzungen aus einem Tumult heraus entstanden seien, da er von den späteren Opfern angegriffen worden sei. Er habe niemanden mit dem Küchenmesser verletzen oder töten wollen. Für den Prozess sind sechs weitere Verhandlungstage geplant. Das Urteil wird voraussichtlich im Januar fallen.

