Martin Gall wird neuer Pfarrer von Herz Jesu in Pfersee

Pfarrer Martin Gall leitet derzeit die Pfarreiengemeinschaft Dinkelscherben und wechselt im September in die Herz-Jesu-Gemeinde in Augsburg-Pfersee.

Plus Der 43-jährige Geistliche folgt auf Franz Götz, der in den Ruhestand geht. Der Wechsel in die Großstadt bedeutet für den neuen Priester eine große Umstellung.

Im Januar teilte Pfarrer Franz Götz seiner Gemeinde Herz Jesu in Pfersee mit, dass er sich Ende August als dann 70-Jähriger in den Ruhestand verabschiedet. Am Wochenende lüftete der Geistliche in den Gottesdiensten das Geheimnis um seinen Nachfolger: Martin Gall, 43, übernimmt am 1. September die Leitung der Pfarrei, zu der neben der Jugendstilkirche Herz Jesu auch die kleine, gerne für Hochzeiten genutzte Kirche St. Michael zählt.

Neuer Pfarrer in Augsburg: Gall ist viel in Schwaben herumgekommen

Martin Gall leitet seit 2016 die Pfarreiengemeinschaft Dinkelscherben im Landkreis Augsburg, die Kirchen in sechs verschiedenen Gemeinden umfasst. Zuvor ist der 43-Jährige unter anderem als Kaplan in Dillingen sowie als Jugendpfarrer in Neu-Ulm und Günzburg in der schwäbisch-bayerischen Region herumgekommen. Er selbst stammt aus Haunswies (Kreis Aichach-Friedberg) und packt dort noch heute gerne in seiner Freizeit auf dem Bauernhof seiner Familie mit an. Das sei ein schöner Ausgleich zu seinem Beruf, sagt er.

Augsburger Bischof bot die Stelle an

Auch sein Arbeitsumfeld ist aktuell ländlich geprägt, daher bedeute seine künftige Aufgabe in der Großstadt Augsburg und in dem wachsenden Stadtteil Pfersee eine völlige Umstellung für ihn. Gall hat sich, wie er verrät, nicht selbst für die Stelle beworben. Er hätte sich durchaus noch ein paar Jahre in Dinkelscherben vorstellen können. Doch als der Bischof und der Generalvikar die Nachfolge von Pfarrer Götz an ihn herangetragen hätten, habe er gerne zugesagt. "Ich freue mich darauf." (bau)



