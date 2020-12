vor 39 Min.

Maschinen für das russische Militär? Augsburger Geschäftsmann vor Gericht

In Augsburg war ein Firmenchef festgenommen worden. Der Vorwurf: verbotene Lieferungen an das russische Militär - auch der Geheimdienst soll beteiligt gewesen sein. Nun steht der Mann vor Gericht.

Es ist ein ungewöhnlicher Prozess, der seit Montag vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg läuft. Zwei Männer sind angeklagt, weil sie an verbotenen Lieferungen von Werkzeugmaschinen an einen russischen Raketenhersteller beteiligt gewesen sein sollen. Hauptangeklagter ist ein 41-jähriger Unternehmer aus Augsburg. Der Chef eines Unternehmens für Werkzeugmaschinen war im Februar in der Stadt festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Ihm wirft die Bundesanwaltschaft vor, zwischen 2015 und 2018 insgesamt 15 Werkzeugmaschinen zum Gesamtpreis von knapp acht Millionen Euro an zwei russische Firmen in Jekaterinburg verkauft und geliefert zu haben. Die Maschinen hätten in der Herstellung von Raketentechnologie eingesetzt werden können.

Hintergrund der Anklage ist sind EU-Sanktionen von 2014, die nach der Annexion der Halbinsel Krim verhängt worden waren. Seither ist der Export von Maschinen nach Russland, die in der Rüstungsindustrie eingesetzt werden können, verboten. Der Angeklagte habe gewerbsmäßig und für den Geheimdienst einer fremden Macht gehandelt, so sieht es die Bundesanwaltschaft.

Prozess: Augsburger Geschäftsmann in Geheimdienstgeschäfte verwickelt?

Der 40 Jahre alte Mitangeklagte soll als Außendienstmitarbeiter einer deutschen Firma in Russland die illegalen Geschäfte als Berater unterstützt und rund 270 000 Euro an Provisionen bekommen haben. Er sitzt derzeit nicht im Gefängnis; er bekam kurz nach seiner Festnahme am 2. Juni in München Haftverschonung.

Die Angeklagten äußerten sich selbst zunächst nicht zu den Vorwürfen. In einer Erklärung warf einer der drei Anwälte des Augsburger Unternehmers der Bundesanwaltschaft aber vor, einseitig ermittelt zu haben. Entlastende E-Mails und Protokolle der Telefonüberwachung seien nicht berücksichtigt worde. Der Prozess findet vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht statt, weil die Lieferungen zum Teil über das Zollamt Lübeck-Hafen abgewickelt worden sein sollen. Es sind 15 Verhandlungstermine bis Mitte Februar angesetzt. (dpa, jaka)

