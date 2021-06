Krawall in der Augsburger Maxstraße: Wie kann so etwas passieren?

Plus Ein Psychologe vermutet, dass die Lockerung der Corona-Maßnahmen dazu führte, dass in Augsburg schlagartig viele Leute zusammentrafen, die sonst wenig miteinander zu tun haben.

Die Krawallnacht in der Maximilianstraße lässt viele Menschen sprachlos zurück. Wie konnte die ausgelassene Feierstimmung nur so hochkochen und warum wurden Polizei und Einsatzkräfte angegriffen? Das sind Fragen, die viele beschäftigen. Prof. Alkomiet Hasan, Ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses Augsburg (BKH), weiß, dass viele junge Menschen unter Druck stehen und Frust verspüren. "Doch diese Gewaltbereitschaft rechtfertigt das natürlich nicht", sagt er.