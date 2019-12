Nach Feuer: Das Caritas-Gebäude steht wieder, doch eine Frage bleibt

Plus Ein Brand hat 2018 das Caritas-Sozialzentrum komplett zerstört. Jetzt ist der Neubau fertig und wird bald eröffnet. Doch ein dunkler Schatten und eine Frage bleiben.

Bei der Caritas in der Depotstraße herrscht Betriebsamkeit. Möbel werden gebracht, die Küche muss eingebaut werden, der Lift fehlt auch noch. In der Eingangshalle hängt über diesem Kommen und Gehen ein riesiges Holzkreuz. Die Zimmerei, die den Dachstuhl neu gebaut hat, hat es der Caritas geschenkt. Es soll wachen über das große Gebäude, in dem viele Menschen jahrelang Hilfe fanden, damit nicht noch einmal so eine Katastrophe passiert wie am 8. Juli 2018.

Caritas-Brand in Augsburg: Ein dunkler Schatten bleibt

Ein Brandstifter hatte damals das Gebäude angezündet. Übrig blieb nur eine Ruine. In kurzer Zeit wurde das Sozialzentrum in Göggingen neu aufgebaut. In diesen Tagen zieht die Caritas wieder ein. Geschäftsführung, Vorstand und Mitarbeiter sind glücklich. Und doch gibt es immer noch einen dunklen Schatten, der über allem liegt.

Man möchte meinen, das Caritas-Gebäude hat sich nicht verändert. Es ist das Ebenbild des vorherigen Baus mit der großen Eingangshalle und der Galerie. Wieder wurde viel Holz verarbeitet. Wie einst auch werden hier sämtliche Einrichtungen der Caritas vereint: der Gebrauchtmöbelmarkt, das Café Werthmanns, in dem einst bis zu 300 Menschen mittags gegessen haben, die Kleiderkammer, die sozialbedürftige Augsburger mit günstiger Kleidung versorgt, sowie die Beratungs- und Verwaltungsbüros. „Es wird wieder offen sein für alle Menschen und für alle Nöte, die es bei uns gibt“, sagt Geschäftsführer Walter Semsch. Alles soll wieder sein, wie es war. Doch dazwischen liegt ein großer Kraftakt. Denn nach dem Brand war nur noch die Bodenplatte übrig geblieben.

Die Dame mit dem Rollator und dem Geldschein

Wurden im Jahr 2010 noch 2,3 Millionen Euro in das Gebäude investiert, waren es nun für den Wiederaufbau 4,2 Millionen. Bei der Caritas ist man zuversichtlich, dass eine Summe in der Größenordnung von der Versicherung erstattet wird. Man habe das in Aussicht gestellt bekommen, meint Semsch. Nahezu Tag und Nacht hat der Geschäftsführer, wie erzählt wird, den Neubau begleitet. In seiner Hosentasche führte er immer einen 20-Euro-Schein mit. Für Semsch ist dieser Schein eine Art Talisman. Er erzählt von einer Begebenheit kurz nach der Katastrophe: „Zwei Tage nach dem Brand kam eine 94-jährige Frau mit ihrem Rollator vorbei, um sich das Ausmaß anzuschauen.“

Die Dame sei traurig gewesen. Der Mittagstisch bei der Caritas war ihr Lebensinhalt. „Junger Mann“, habe sie zu dem 62 Jahre alten Geschäftsführer gesagt, „sie bauen das Haus wieder auf.“ Dann habe sie ihm den Geldschein zugesteckt. Für Semsch und seine Kollegen stand das außer Frage. Wie er und seine Stellvertreterin Gabriela Hoffmann erzählen, packten alle Mitarbeiter mit an, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Auch aus der Augsburger Bevölkerung habe man viel Unterstützung in Form von Spenden etwa erhalten. Aber auch von kirchlicher und städtischer Seite.

Bereits eine Woche nach der Feuersbrunst nahm die Caritas ihre Arbeit in St. Canisius im Hochfeld wieder auf. Das kirchliche Gebäude war ihnen in der Not zu Verfügung gestellt worden. Nun wird überlegt, ob es weiterhin als zusätzliche Kleiderkammer-Außenstelle genutzt wird. Im Mai dieses Jahres startete der neue Bau in Göggingen. Innerhalb von acht Monaten wurde das Gebäude hochgezogen. Gegen Mitte Januar soll der Betrieb für die Bürger aufgenommen werden. „Das alles passierte in einer Rekordzeit“, betont Geschäftsführer Semsch.

Als die ersten Notrufe bei der Polizei eingingen

Das neue Gebäude verfüge über einen noch besseren Brandschutz, weil die Brandmeldeanlage auf den neuesten Stand gebracht ist. Doch Semsch und Hoffmann wissen, dass der beste Brandschutz nichts hilft, wenn jemand böse Absichten hegt. „Wir müssen darauf vertrauen, dass nichts mehr passiert“, sagt Semsch und fügt hinzu: „Die Polizei sagt aber, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit.“ Das hatte der 8. Juli 2018 gezeigt. Es war ein Sonntagabend.

Kurz nach 21 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Polizei ein. Es sollten noch an die hundert Anrufe werden. Das Caritas-Gebäude in der Gögginger Depotstraße stand komplett in Flammen. Auch rundum geparkte Fahrzeuge brannten. Die Rauchsäule war an dem Sommerabend über ganz Augsburg zu sehen. „Viele Mitarbeiter, die sich einfanden, weinten“, erinnert sich Gabriela Hoffmann. Auch am Tag danach hätten Kollegen fassungslos vor der Brandruine gestanden. Manche der 120 Mitarbeiter hätten laut Hoffmann gekündigt, weil sie mit dem schrecklichen Ereignis nicht zurechtkamen. „Wir alle fragten uns, was wir denn nur falsch gemacht haben.“

Der Brandstifter von Augsburg ist nicht gefunden

Bis heute ist der Täter nicht gefasst. Kurzzeitig gab es einen Verdächtigen, der 28-Jährige saß vorübergehend in Untersuchungshaft. Die Ermittler gingen davon aus, dass ihn Rachegedanken getrieben hatten, weil sein Vertrag nicht mehr verlängert worden war. Er hatte im Möbellager des Sozialzentrums gearbeitet. Doch der Tatverdacht erhärtete sich nicht. Das Verfahren wurde eingestellt. „Bislang haben keine weiteren Spuren zu einem Täter geführt“, sagt Matthias Nickolai, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Alle Ermittlungsansätze seien abgearbeitet. Man bräuchte neue Hinweise.

Caritas-Geschäftsführer Walter Semsch glaubt nach wie vor daran, dass der Brandstifter eines Tages überführt wird. „Es wird herauskommen. Und dann muss derjenige dafür einstehen.“ Hass verspüre er nicht mehr. „Er hat sich verflüchtigt. Aber vergeben kann man nur, wenn es konkret wird.“ Er und seine Kollegen schauen jetzt aber nach vorne. So wie sie es in den vergangenen Monaten taten. Sie wollen das Sozialzentrum wieder als eine Begegnungsstätte für alle Menschen in Augsburg öffnen. Und über allem hängt das große neue Kreuz. Das alte, das an dieser Stelle im Foyer hing, hatte die Flammen nicht überlebt.

