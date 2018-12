20:48 Uhr

Nachtbus soll auch Göggingen Ost bedienen

Nach Einbruch der Dunkelheit wird am Wochenende in Göggingen das Nahverkehrsangebot dünn. Pro Bahn fordert eine bessere Nachtbusanbindung.

Von Fridtjof Atterdal

Nachtschwärmer, die im Osten oder Nordosten von Göggingen wohnen, müssen derzeit noch einen Fußmarsch auf sich nehmen, wenn sie am Wochenende nach Hause möchten. Denn die beiden Nachtbusse, die den Stadtteil anfahren, halten am Gögginger Rathaus, um weiter in Richtung Süden zu fahren. Michael Leimböck, der Beauftragte für den Augsburger Stadtverkehr von Pro Bahn und selbst Gögginger, möchte das ändern und hat eine Initiative gestartet, die zu einem besseren Nachtbuskonzept führen soll. Mittlerweile hat er die SPD als Mitstreiter gewonnen. Gemeinsam fordern sie die Stadtverwaltung, den AVV und die Stadtwerke auf, für eine bessere Anbindung von Göggingen zu sorgen.

10000 Menschen sind nachts abgehängt

„Wie schlecht der Osten und der Nordosten angebunden sind, wurde mir klar, als eines Nachts meine Stieftochter zu Fuß über die Felder nach Hause gelaufen kam“, berichtet Leimböck. Faktisch seien die beiden Teile von Göggingen zu den Nachtbuszeiten Donnerstag auf Freitag, Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag vom öffentlichen Verkehr abgehängt, bemängelt er. „Für mich ist das angesichts von Studenten und jungen Familien, die hier leben, ein untragbarer Zustand“, so der Pro-Bahn-Beauftragte. Nach seinen Recherchen betrifft das rund 10000 Menschen. Da zu erwarten sei, dass die Einwohnerzahlen in den nächsten Jahren steigen, müssten hier Verbesserungen vorgenommen werden.

Derzeit fahren zwei Nachtbuslinien nach beziehungsweise durch Göggingen. Das ist einmal die Linie 90 der Stadtwerke, die wie die Linie 1 vom Königsplatz kommt und ab Göggingen Rathaus einen Rundkurs über Schafweidsiedlung, Bergheim, Inningen und Göggingen Rathaus fährt und wieder weiter wie die Linie 1 zurück zum Königsplatz. „Die Haltestelle Mühlstraße wäre für einen kleinen Bereich in Göggingen Ost ganz brauchbar; vorher muss aber eine Rundfahrt getätigt werden“, so Leimböck.

Des Weiteren fährt die AVV-Linie 797 von Göggingen Rathaus nach Schwabmünchen. Diese fährt auf direktem Weg in Richtung Inningen/Bobingen und fährt stadteinwärts einen Doppelverkehr mit der Linie 90. Dabei sind die Linien aufeinander abgestimmt – die Linie 90 kommt laut Leimböck immer zehn Minuten nach einer vollen Stunde an der Haltestelle Göggingen Rathaus an, vier Minuten später dann die Linie 797.

Zwei Linien fahren teilweise denselben Weg

„Dass der AVV-Bus 797 an der Haltestelle Göggingen Rathaus an die Linie 90 angeschlossen wird und teilweise denselben Weg wie diese fährt, macht keinen Sinn“, glaubt Leimböck. Seine Lösung: Die Linie 797 könnte an der Haltestelle „Maria Stern“ an die Linie 90 angebunden werden und dann die Erschließung der beiden Stadtteile übernehmen, in dem sie die Route der Linie 41, die tagsüber die Stadtteile anfährt, übernimmt. Die SPD hat sich der Argumentation Leimböcks angeschlossen. Auch der Gögginger SPD-Vorsitzende und Stadtrat Florian Freund sieht dringenden Handlungsbedarf. Die vorgeschlagene Vorgehensweise wäre nahezu kostenneutral und bürgerfreundlich, so Freund.

Die Stadtwerke prüfen den Vorschlag. Ganz einfach sei eine solche Linienänderung nicht, sagt Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg. Man werde aber mit dem AVV sprechen und nach einer Lösung suchen. Man dürfe allerdings nicht vergessen, dass die vorgeschlagene Linienführung für einzelne Fahrgäste eine merkliche Verlängerung der Fahrzeit bedeutet.

