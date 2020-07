vor 26 Min.

Politiker kritisieren angekündigte Räumung des Klimacamps

Plus Nach dem Bescheid der Stadt, dass die Klimaaktivisten ihr Camp neben dem Augsburger Rathaus zu räumen haben, kommt Kritik auf.

Von Ina Marks

Der Regen konnte ihnen in der Nacht auf Samstag nichts anhaben. Die Mitglieder des Klimacamps, die seit dem ersten Juli auf dem Fischmarkt neben dem Rathaus campieren, hatten sich in ihr großes Zelt zurückgezogen. Ohne Konsequenzen blieb bislang auch der Bescheid der Stadt Augsburg, der den jungen Protestierenden am Freitag überbracht wurde.

Demnach sollen die Klimaschützer ihr Camp abbauen, andernfalls würde es geräumt. Deadline war Freitag 18 Uhr. "Wir haben schon damit gerechnet, dass am frühen Morgen die Polizei kommt, aber bislang ist nichts passiert", sagt Teilnehmerin Sarah Bauer am späten Samstagvormittag. Die jungen Menschen der Fridays For Future-Bewegung demonstrieren gegen das von der Bundesregierung am 3. Juli beschlossene Kohleausstiegsgesetz, wonach Deutschland erst im Jahr 2038 endgültig aus der Kohleverstromung aussteigen wird. Sie fordern, dass sich die Stadt Augsburg gegen den Beschluss der Bundesregierung positioniert.

Bescheid gegen Klimacamp: Brief an Oberbürgermeisterin Weber

Das aktuelle Vorgehen der Stadt gegen die Aktivisten löst unter Politikern eine Diskussion aus. Es gibt Kritik. Auch vom Koalitionspartner, den Grünen. "Gerade in Hinblick darauf, dass das Klimacamp einen Beitrag zur öffentlichen Debatte und der Bildungsarbeit leistet, können wir nicht nachvollziehen, warum ein öffentlicher friedlicher Protest gegebenenfalls in anderer Form und an einer anderen Stelle nicht möglich ist", schreiben die Landtagsabgeordneten Stephanie Schuhknecht und Cemal Bozoglu in einem offenen Brief an Oberbürgermeisterin Eva Weber. Beide appellieren an das Stadtoberhaupt, den Dialog mit den Verantwortlichen weiter zu führen und eine einvernehmliche Lösung zu finden, damit die jungen Menschen sich weiter engagieren können.

Diesen offenen Brief der Grünen-Landtagsabgeordneten bezeichnet Linke-Stadtrat Frederik Hintermayr als "scheinheilig". "Offenbar haben sie vergessen, dass ihre Partei gemeinsam mit Weber regiert", schreibt Hintermayr süffisant in einer E-Mail. "Die nächsten Stunden werden zum Offenbarungseid für den Kurs der neuen Stadtregierung."

Das Klimacamp am Rathaus. Bild: Silvio Wyszengrad

Räumung des Augsburger Klimacamps wäre "eine unnötige Eskalation"

Hintermayr halte den Bescheid der Stadt, das Camp aufzulösen, für eine unnötige Eskalation. Die Protestierenden suchten den sachlichen Austausch mit der Stadtpolitik und setzten ein eindrucksvolles Zeichen für den Klimaschutz. "Es gibt keinerlei Anlass zu einer Räumung durch die Polizei, den von den Aktivisten geht keine Störung oder gar Aggression aus."

Bei den Freien Wählern wird das Vorgehen der Stadt im sozialen Netzwerk Facebook diskutiert. Stadtrat Peter Hummel halte eine Räumungsabsicht in einer Stadt, in der die Grünen mitregieren, für geradezu absurd, schreibt er dort. Er finde die Räumung nicht gut. "Die jungen Menschen haben einen bemerkenswert langen Atem, um auf ihre Sorgen aufmerksam zu machen - das muss man erstmal honorieren. Und der Fischmarkt wird ja aktuell nicht anderweitig gebraucht."

Seine Kollegin Regina Stuber-Schneider kommentiert, dass sie die Ziele der Aktivisten teile. Aber die erhebliche Arroganz, mit der diese auftreten würden, stoße sie ab. "Ich habe auch kein Problem mit diesem Lager. Aber warum muss ein Protest, der so wichtige Ziele vertritt, den Eindruck von "verlottert ", "vorübergehend ", "hingefetzt " vermitteln? Ist das der Sache wirklich zuträglich?", meint die Stadträtin.

Oberbürgermeisterin Eva Weber im Kontakt mit den Aktivisten. Bild: kolbertpress (Archiv)

Wie es mit dem Klimacamp, in dem rund 20 junge Menschen übernachten und sich tagsüber mehr Aktivisten aufhalten nun weitergeht, ist unklar. Von Seiten der Stadtregierung ist man in den vergangenen Tagen auf die Demonstranten zugegangen und hat sie angehört. Sie konnten im Umweltausschuss sprechen und sind auch im Klimabeirat vertreten. Die Klimacamp-Teilnehmer finden aber, das eine schließe das andere nicht aus.

