Polizei sucht nach Feuerteufel im Augsburger Stadtwald

Plus Drei Brände haben im Augsburger Stadtwald eine Fläche von mehreren tausend Quadratmetern beschädigt. Die Polizei bittet die Bevölkerung im Mithilfe.

Nachdem es drei Mal im Augsburger Stadtwald gebrannt hatte, bittet die Polizei um Mithilfe der Bürger. Die Beamten gehen bei den Bränden nämlich nicht von Fahrlässigkeit aus.

Die Feuer im Stadtwald waren verheerend. Wie die Polizei bilanziert, wurden trotz der intensiven Löscharbeiten insgesamt mehrere tausend Quadratmeter Wald- und Wiesenfläche durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Zuletzt waren die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehren vergangenen Freitag alarmiert worden.

Brand im Augsburger Stadtwald - Hubschrauber eingesetzt

Zeugen hatten bemerkt, wie über dem Wald östlich des Haunstetter Krankenhauses ein Rauch in den Himmel stieg. Ein etwa 300 auf 400 Meter großes Waldstück brannte. Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehren wurden bei den Löscharbeiten durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Er schickte Übersichtsbilder aus der Luft an die Einsatzkräfte.

Schon Tage zuvor war eine Fläche von circa 1500 bis 2000 Quadratmetern in Brand geraten. Bei der Kriminalpolizei wird vermutet, dass die Feuer absichtlich gelegt wurden. „Man geht von Brandstiftung aus“, bestätigt Polizeisprecher Sigfried Hartmann. Umso mehr will die Polizei die Bürger auf verdächtige Begebenheiten sensibilisieren.

10 Bilder Waldbrände im Augsburger Stadtwald - Brandstifter vermutet





Das Feuer brach jedes Mal im bewaldeten Gebiet in Verlängerung der Krankenhausstraße in Haunstetten aus. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Hinweise in den drei Fällen. Die Polizei will wissen: Wem sind am Sonntag, 15., und Freitag, 27. März, sowie am Freitag, 4. April, zur Mittagszeit verdächtige Personen im Siebentischwald auf Höhe Haunstetten-Siebenbrunn aufgefallen? „Wem sind Menschen aufgefallen, die sich außerhalb der Wege im Waldgebiet aufgehalten und sich dabei eventuell verdächtig benommen haben?“, fragt die Polizei. Hinweise nimmt die Kripo unter 0821/323-3810 entgegen. Auch in den kommenden Tagen wird die Polizei ein Augenmerk auf den Stadtwald legen.

Bei Corona-Kontrollen auch den Stadtwald im Blick

„Es werden sowieso Kontrollen wegen Corona durchgeführt“, sagt Sprecher Hartmann. Dabei werde man das Thema Brandstiftung mit einbeziehen. Die Berufsfeuerwehr appelliert an Spaziergänger, umsichtig im Wald zu sein und keine Zigaretten wegzuschnippen. „Wir haben eine trockene Situation. Der Natur fehlt Regen, entsprechend bitten wir die Menschen, sich mit Bedacht im Wald aufzuhalten“, meint Sprecher Anselm Brieger. Davon abgesehen darf laut Bayerischem Waldgesetz zwischen 1. März und 31. Oktober sowieso nicht im Wald geraucht werden.

