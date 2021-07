Prozess in Augsburg

vor 43 Min.

"Bissige Wirtin": So schwer wurden Polizisten in der Maxstraße verletzt

Plus Die Wirtin des Café Corso und ihre Mutter werden nach Angriffen auf Polizisten zu Bewährungsstrafen verurteilt. Eine Beamtin geht über ein Jahr danach noch immer mit Krücken.

Von Ina Marks

Der Polizist hat nicht nur eine Narbe am Sprunggelenk, an dem er operiert werden musste - drei Bänder waren gerissen. Er trägt auch eine Narbe am Oberschenkel. Dort hat ihn in im vergangenen Jahr die Betreiberin des Café Corso in der Augsburger Maximilianstraße so kräftig gebissen, dass er in die Uniklinik musste. Die Wunde wurde ausgekratzt, damit sie sich nicht infizierte, erzählt der 28-jährige Familienvater vor Gericht. Acht Wochen war er dienstunfähig. Eine seiner beiden Kolleginnen, die mit im Einsatz waren, kommt auf Krücken und mit einer Schiene am Fuß in den Gerichtssaal. Sie war auch am Sprunggelenk verletzt worden, wurde schon mehrmals operiert. 178 Krankheitstage habe sie seit dem Einsatz im Mai 2020, sagt sie. Der Fall um die "bissige Wirtin" und deren aggressiven Mutter, der landesweit für Schlagzeilen sorgte, wurde am Montag vor dem Amtsgericht verhandelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen