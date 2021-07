Prozess in Augsburg

vor 43 Min.

Erpressungsversuch mit Nacktfotos landet in Augsburg vor Gericht

Um eine Erpressung mit einem Nacktfoto ging es am Augsburger Amtsgericht.

Plus In einem Erpressungsfall um Nacktfotos droht das Verfahren am Augsburger Amtsgericht zu platzen. Doch dann findet das Gericht eine Lösung.

Von Klaus Utzni

Wenn Angeklagte oder Zeugen der deutschen Sprache nicht mächtig sind, holt das Gericht einen Dolmetscher zuhilfe. Weil es neben den geläufigen Fremdsprachen Englisch, Französisch, Türkisch oder Russisch auch viele seltene Sprachen und Dialekte gibt, können Richter beispielsweise aus einer bundesweiten Justizdatenbank unter mehr als 25.000 Dolmetschern denjenigen Übersetzer ordern, der zum Beispiel Berberisch (Algerien), Hindi (Indien), Davi und Paschtu ( Afghanistan) oder eine afrikanische Bantu-Sprache beherrscht. Aber: Übersetzt der Dolmetscher tatsächlich „treu und gewissenhaft“, wie er zuvor beeidet hat, also Wort für Wort, was für den Prozessverlauf ja entscheidend sein kann? Das ist nicht immer klar, wie ein Fall zeigt, den Amtsrichterin Andrea Hobert zu verhandeln hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

