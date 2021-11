Prozess in Augsburg

Mordversuch im Drogenwahn? Mann soll ohne Anlass Nachbarin attackiert haben

Ein Mann soll vor wenigen Wochen in einem Mehrparteienhaus in der Lindenstraße in Augsburg-Oberhausen eine Frau mit einem Messer attackiert haben.

Plus Ein Augsburger soll versucht haben, seine Nachbarin zu erstechen. Er handelte offenbar im Drogenwahn – und stand schon einmal wegen eines ähnlichen Deliktes vor Gericht.

Von Jan Kandzora

Ein 63-jähriger Augsburger soll versucht haben, seine Nachbarin in Oberhausen mit einem Messer zu ermorden. Offenbar gab es für die Tat weder ein Motiv noch eine Vorgeschichte. Nach Informationen unserer Redaktion spielte sich der Vorfall vor wenigen Wochen in einem Mehrparteienhaus in der Lindenstraße ab, in der Nähe der Wertachbrücke. Harald L. (Namen geändert) war nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler in einer psychischen Ausnahmesituation; er sitzt daher nicht im Gefängnis in Untersuchungshaft, sondern in einem speziellen Krankenhaus. In einer solchen Einrichtung hatte er wohl bereits einen Großteil der vergangenen Jahre verbracht.

