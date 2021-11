Prozess in Augsburg

09:51 Uhr

Streit eskaliert: 32-Jährige soll Mann Messer in die Brust gerammt haben

Plus Eine Frau aus Augsburg soll in einer Gögginger Wohnung einen 27-jährigen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben. Nun muss sie wegen versuchten Totschlags vor Gericht.

Von Jan Kandzora

Eine Frau aus Augsburg soll im April diesen Jahres einem damals 27 Jahre alten Mann ein Messer in die Brust gestochen haben. Am kommenden Mittwoch muss sich die 32-Jährige deswegen vor der Schwurgerichtskammer des Augsburger Landgerichtes verantworten, die Staatsanwaltschaft wirft ihr unter anderem versuchten Totschlag vor. Hintergrund der Attacke war laut Anklage ein Streit zwischen der Frau und ihrem mutmaßlichen Opfer, bei dem es sich offenbar um den damaligen Lebensgefährten der Angeklagten handelt. Beide lebten demnach zusammen in einer Wohnung in Göggingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen