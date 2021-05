Prozess in Augsburg

Streit um Strafzettel: Erboster Autofahrer zieht vor Gericht

Ein Autofahrer hat sich in Augsburg so sehr über einen Strafzettel geärgert, dass der Fall vor Gericht landete.

Plus Zwei ungewöhnliche Fälle: Ein Mann soll einen Strafzettel auf die Straße geworfen haben und wird angezeigt. Und das Strahlenschutzgesetz bringt einen Arzt vor Gericht.

Von Klaus Utzni

Welcher Autofahrer hat sich noch nicht über einen Strafzettel geärgert, den er unter dem Scheibenwischer geklemmt vorgefunden hat? Geärgert, weil er so unvorsichtig war, die Parkzeit zu überziehen. Geärgert, weil ausgerechnet dann ein Verkehrsüberwacher vorbeikam und ihn aufschrieb. Ein 48-Jähriger soll im August 2020 so sauer über einen Strafzettel gewesen sein, dass er ihn vor den Augen des "Blauen" einfach wegwarf und entsorgte. Prompt bekam er eine Anzeige nach dem bayerischen Straßen- und Wegegesetz – wegen Verunreinigung öffentlicher Straßen. Er sollte 40 Euro blechen – was er allerdings nicht einsah und deshalb vor Gericht zog.

