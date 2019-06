vor 23 Min.

Prozess um Missbrauch in Schule: Die wirre Welt des Verdächtigen

Ein 21-jähriger Mann soll im vergangenen Oktober ein junges Mädchen in der Wittelsbacher Grundschule in Augsburg missbraucht haben.

Ein psychisch kranker 21-Jähriger soll in einer Grundschule in Augsburg ein Mädchen missbraucht haben. Zeugen beschreiben ihn als unberechenbaren Mann. Ist er schuldfähig?

Von Jan Kandzora

Der frühere Kumpel nimmt etwas zögerlich auf dem Zeugenstuhl im Saal des Landgerichtes Platz. Was soll, darf er hier erzählen? Es geht um einen Vorfall aus März 2018, damals traf der Zeuge auf der Straße in einer Gemeinde im Landkreis Augsburg auf Peter K.*, der hier jetzt vor Gericht steht. Peter K., 21 Jahre alt, soll im Oktober vergangenen Jahres auf der Toilette der Wittelsbacher Grundschule ein achtjähriges Mädchen missbraucht haben, das ist der schwerwiegendste Vorwurf gegen ihn im Prozess. Aber es gibt eben auch noch eine Reihe weiterer Vorwürfe, und einer davon dreht sich um den Vorfall auf der Straße. Der Vorfall mit dem früheren Kumpel.

Dieser Kumpel, ein 22-jähriger Mann, wirkt zunächst unsicher, wie er sich hier verhalten soll. Er hatte mal Schulden beim Verdächtigen, 100 Euro, so viel wird klar, ein Drogengeschäft wohl, aber darum geht es in dem Prozess nicht. Die Schulden habe er jedenfalls schon lange abgezahlt gehabt, als er im März 2018 auf Peter K. getroffen sei. Dieser aber habe Geld gewollt, sei aggressiv geworden, habe zugeschlagen. Der heutige Zeuge erlitt bei der Attacke eine Prellung des Kiefermuskels und einen Trommelfellriss.

Einige Zeugen haben Angst vor dem Verdächtigen

Und er hörte, wie Peter K. einige befremdliche Sätze aussprach. „Er hat gesagt, er ist die Sonne, die Polizei könne ihm gar nichts“, erinnert sich der Zeuge. Die Sonne? Auch an anderer Stelle fiel Peter K. seinem Kumpel im Laufe der Zeit durch wirre Aussagen auf. Einmal sagte er demnach, eine Bekannte von ihm sei eine „Mondgöttin“, ihr Freund wiederum der „Teufel“, der sie vergewaltige.

Er kenne Peter K., seit dieser 16 ist, sagt der Zeuge. Im Laufe der Jahre sei sein Kumpel aber immer unberechenbarer geworden, irgendwann habe er den Kontakt abgebrochen. Peter K., das wird deutlich, war ihm irgendwann wohl ziemlich unheimlich. Andere Zeugen haben bis heute Furcht vor dem 21-Jährigen, der seit Oktober zunächst in Untersuchungshaft saß und sich mittlerweile in einer psychiatrischen Einrichtung befindet.

Da ist zum Beispiel ein Mädchen, heute 15 Jahre alt, das „mal ein paar Wochen“ mit dem Beschuldigten zusammen war, wie sie sagt, ohne sexuellen Kontakt. Manchmal, berichtet sie, habe er gesagt, er sei „Gott“ oder „Jesus“. Er schickte ihr nach der Trennung auch bedrohliche, wirre Nachrichten auf das Handy, tauchte bei ihr zuhause und in der Schule auf. „Das Mädchen hatte Angst vor ihm“, sagt ein Polizist im Gerichtssaal. Der Vater des Mädchens sagt vor Gericht, Peter K. habe öfter vorm Haus herumgelungert. Er, der Vater, sei nicht einverstanden gewesen mit der Beziehung und habe das Peter K. auch deutlich gemacht. Peter K. sei ja damals schon über 18 gewesen, die Tochter 13. Die Schwester des Verdächtigen schildert, ihr Bruder habe manchmal zuhause gelebt, die Mutter habe ihn aber rausgeworfen. Auch gegenüber der Schwester fiel er durch bedrohliche, wahnhaft wirkenden Aussagen auf.

Prozess in Augsburg: Der Beschuldigte sagt, er höre Stimmen

Der Beschuldigte hatte die Taten, die ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft, zwar weitgehend eingeräumt, aber zugleich angegeben, sich an einige konkreten Abläufe, etwa jene in der Wittelsbacher Grundschule, nicht mehr erinnern zu können. Er höre Stimmen, die ihm auch an jenem Tag Anweisungen gegeben hätten. Peter K. ist offensichtlich ein Mann, der psychische Probleme hat, er soll an paranoider Schizophrenie leiden. Viel geglückt ist ihm im Leben noch nicht, vor seiner Inhaftierung lebte er zeitweise in einem alten Stadel ohne Heizung. Am ersten Prozesstag berichtete er von massivem Drogenkonsum, die seine psychischen Probleme verstärkt oder hervorgerufen hätten, und davon, dass es ihm heute durch Medikamente besser, Stimmen höre er aktuell nicht.

Ist er für die vorgeworfenen Taten schuldunfähig? In der Antragsschrift geht die Staatsanwaltschaft davon aus, darum handelt es sich auch um ein sogenanntes Sicherungsverfahren. Sollte sich eine Schuldunfähigkeit im Prozess bestätigen, dürfte es für Peter K. auf eine zeitlich unbefristete Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung hinauslaufen. *Name geändert

