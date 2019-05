Schwarz, Grün, Rot – der Wandel erfasst die Politik

Als die ersten Grünen strickend im Bundestag saßen, konnte die CSU noch lachen. Als 2018 bei der Landtagswahl in der Augsburger Innenstadt ganze Viertel grün wurden, konnte sie noch auf die vielen SUV verweisen, die dort stehen. Will heißen: Grünen-Wähler sind nicht nur Öko-Vorbilder. Doch die Grünen klettern weiter in der Gunst der Wähler. Und heute darf man eine Frage stellen, die in den Anfängen der Öko-Partei undenkbar war: Ist eines Tages auch in Augsburg Grün vor Schwarz?

Viele Entwicklungen haben an diesen Punkt geführt. Etliche sind bundesweit zu sehen, etwa das gestiegene Interesse am Klimaschutz. Aber auch in Augsburg wirken starke Kräfte auf die Parteien. Die Stadt ist einem rapiden Wandel – weg von der klassischen Arbeiterstadt (die SPD kann ein Lied davon singen) – hin zu, ja, wohin? Augsburg ist eine Studentenstadt geworden. Augsburg ist Heimat vieler junger Unternehmensgründer. Augsburg ist eine Stadt der Migranten.

Augsburg wandelt sich stark

Und die Menschen sind sensibler geworden: Es ist fraglich, ob sich die CSU mit einem Vorgehen wie bei der Werner-Egk-Schule tatsächlich einen Gefallen tut. Bürger wollen ernsthaft mitreden. Wenn aber erst die Schulfamilie über den Namen abstimmen soll und das Votum dann kassiert wird, klingt das eher nach dem Gegenteil. Unabhängig vom Einzelfall muss man der CSU aber auch zur Seite springen.

Die Grünen sind im Bund und im Land in einer komfortableren Lage als CDU und CSU: Sie regieren nicht. Sie müssen nicht liefern und können dadurch auch viel weniger Menschen enttäuschen. Spannend wird es nächstes Jahr.

Eva Weber wurde als Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl 2020 nominiert, die Europawahl liefert ein Bild der politischen Stimmung in Augsburg. Unser Experte für Kommunalpolitik, Michael Hörmann, blickt im Video-Interview auf die anstehende OB-Wahl. Video: Marcus Bürzle/Jörg Heinzle

Dann ist Kommunalwahl in Augsburg, wo die Grünen zusammen mit der CSU und der SPD in der Stadtregierung und damit in der Verantwortung sind. Hält der allgemeine Trend an? Auch bei der Oberbürgermeister-Wahl? Eines muss allen klar sein: Die Zeit der Hochburgen und „g’mahden Wiesn“ ist vorbei. Das gilt für alle Parteien.

Lesen Sie dazu auch: Wann überholen die Grünen in Augsburg die CSU?

Themen Folgen