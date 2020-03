Stichwahl in Augsburg: So verbringen beide OB-Kandidaten den Sonntag

Plus Augsburg wählt einen neuen Oberbürgermeister: In Zeiten der Coronakrise steht für Eva Weber (CSU) und Dirk Wurm (SPD) der Tagesablauf unter besonderen Vorzeichen.

Es ist eine Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Augsburg, die unter ganz besonderen Vorzeichen steht: Wegen der Coronakrise gelten Ausgangsbeschränkungen. Dies hat dazu geführt, dass am Wahlsonntag auch keine Wahllokale geöffnet haben. Die Stimmabgabe war nur per Briefwahl möglich. Ausgezählt wird am Sonntag ab 18 Uhr. Wohl gegen 19.30 Uhr steht fest, wer künftig die Stadt Augsburg regiert: Eva Weber ( CSU) oder Dirk Wurm ( SPD).

Stichwahl in Augsburg: Pressekonferenz um 20 Uhr geplant

Nach Stand der Dinge soll es um 20 Uhr eine Pressekonferenz geben, die im städtischen Facebook-Kanal gestreamt wird. Im Beisein des amtierenden Oberbürgermeisters Kur Gribl (CSU), dessen Amtszeit Ende April vorbei ist, sind Weber und Wurm im Rathaus mit von der Partie.

Der abendliche Termin steht somit für die beiden Oberbürgermeisterkandidaten. Eine Stichwahl in der Coronakrise ändert andererseits Abläufe eines Kandidaten. Denn normalerweise hätten Eva Weber und Dirk Wurm sicherlich ihren Stimmzettel in ihrem jeweiligen Stimmbezirk abgegeben. Es wäre ein Termin gewesen, den auch die Medienvertreter wahrgenommen hätten.

Dazu kommt es nun eben nicht. Auch Weber und Wurm gehörten zu den Briefwählern. Nicht nur auf das Abstimmungsergebnis wird man heute schauen. Auch die Wahlbeteiligung ist ein Aspekt dieser ganz besonderen Stichwahl. Im ersten Wahlgang am 15. März lag die Wahlbeteiligung bei 45,3 Prozent in Augsburg.

Im ersten Wahlgang lag Eva Weber deutlich vorne. Bei 13 Oberbürgerbürgermeisterkandidaten kam sie auf 43.1 Prozent. Dirk Wurm erreichte als Zweitplatzierter 18,8 Prozent. Der SPD-Mann kam somit in die Stichwahl. Martina Wild, OB-Kandidatin der Grünen, verfehlte dieses Ziel knapp. Sie kam auf 18,5 Prozent im ersten Wahlgang. Aufgrund des klaren Ergebnisses ging Eva Weber als große Favoritin in die Stichwahl am Sonntag.

Eva Weber telefoniert wegen Corona mit Kurt Gribl

Die Finanz- und Wirtschaftsreferentin verbrachte den Sonntag weitgehend entspannt. „Das Programm war das Frühstück daheim, das tägliches Telefonat mit Oberbürgermeister Kurt Gribl zur Corona-Lage, ein Spaziergang und etwas Aktenarbeit“, sagte sie am Nachmittag. Geschlafen habe sie „trotz leichter Nervosität aber gut“. Schließlich gehe es für Augsburg um viel. Ihr Ehemann Florian Weber werde am Abend mit im Rathaus sein.

Stichwahl in Augsburg: Dirk Wurm spielt mit Rennautos

Ordnungsreferent Dirk Wurm hatte in Absprache mit der Familie den Fahrplan frühzeitig festgelegt: „Wir werden wohl den ganzen Sonntag gemeinsam mit unseren Kindern verbringen.“ Hält das Wetter, geht es in den Garten. Bei Regen geht’s rein. Die Familie Wurm wohnt in Pfersee. Drei Buben gehören dazu. Dirk Wurm sagt: „Wir haben schon letzte Woche die Carrera-Rennbahn aufgebaut.“

Geschlafen habe er in der Nacht auf Sonntag tief und fest, verriet er am Sonntagvormittag. Er ergänzt: „Mein Frau Tatjana ist am Abend nicht mit im Rathaus dabei, da sie bei den Kindern bleibt und aufgrund der Ausgangsbeschränklungen auch Oma und Opa nicht einspringen sollen.“

