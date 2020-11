vor 40 Min.

Suche nach etwas Normalität: Die Augsburger treibt es nach draußen

Im Wittelbacher Park in Augsburg lagen am Wochenende viele auf den Wiesen - oder spielten mit ihrem Hund.

Plus Bei Sonnenschein waren die Flussufer, Seen und Parks in Augsburg gut besucht. Die Menschen genossen die warmen Tage - auch, um den Corona-Sorgen zu entfliehen.

Von Fridtjof Atterdal

Die Menschen zieht es gerade enorm an die frische Luft - und angesichts der Corona-Beschränkungen gibt es auch nicht viele Alternativen. Bei sonnigen 16 Grad tummelten sich die Augsburger am Wochenende an den Flüssen, Seen und in Parks. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder einfach nur mit einer Decke auf der Wiese - Hauptsache draußen in der Sonne schien die Devise zu sein. Die Kulperhütte an der Wertach in Göggingen ist wegen Corona gerade geschlossen. Die Menschen, die am Samstag hier am Abend die letzten Sonnenstrahlen genießen, scheint das wenig zu stören. Abgesehen von den üblichen Schlangen an der Getränkeausgabe sieht es fast aus wie immer - die Felsen am Wertachufer sind von Ausflüglern belegt.

Tobi, Dani sowie Steffi und Steffi sitzen mit einer Decke auf zwei der weißen Granitsteine oberhalb des Ufers und machen sich einen schönen Abend. Ihre Getränke haben sie mitgebracht. "Am Wochenende müssen wir einfach raus", sagt Dani und zieht an einer dicken Zigarre. Zur Kulperhütte gehen die Freunde auch sonst gerne - jetzt finden sie den Platz optimal, um sich zu treffen und den Abend zu genießen. "Es ist nicht so viel los und man hat lange etwas von der Sonne", sagt Steffi.

Bernadette nutzte das schöne Wetter im Wittelsbacher Park, um ihr Hobby, die Vertikaltuchakrobatik zu trainieren. Bild: Peter Fastl

Familie Jung ist mit den Fahrrädern auf dem Weg zum Gögginger Luftbad. Auch wenn die Töchter Clara, 13, und Miriam, 10, ein wenig zu dem Ausflug gedrängt werden mussten, sind sie jetzt froh, an der frischen Luft zu sein. Denn Freizeitbeschäftigungen kommen angesichts der Corona-Einschränkungen bei den Mädchen gerade zu kurz. Sowohl auf die Leichtathletik als auch aufs Tennisspielen muss Clara verzichten. Ihre Schwester darf immerhin weiterhin reiten - und auch der Geigenunterricht findet noch statt. Auch ihre Freunde gehen den Mädchen ab. Weil sich ja nur Menschen aus zwei Haushalten treffen dürfen, kann immer nur eine der beiden eine Freundin einladen.

Corona in Augsburg: Sehnsucht nach ein wenig Normalität

Auch am Kuhsee sind am Samstag viele Menschen unterwegs. Zwischen Fahrradfahrern und Kinderwägen schlängeln sich Inlineskater hindurch, Fußgänger mit und ohne Hund sind auf der Runde um den See zu sehen. Vor dem Hochablass-Kiosk "Schwarze Kiste" stehen Menschen an, um sich Getränke oder etwas zu essen zu holen. Die Stimmung ist locker, ein Musiker mit Gitarre steht gegenüber dem Kiosk und unterhält die Menschen.

Das Ehepaar Jung und ihre Töchter Clara, 13, (links) und Miriam, 10, unternahmen eine Radtour an der Wertach entlang. Bild: Peter Fastl

"Ein wenig Normalität ist doch gerade das Wichtigste", sagt Sven, der sich hier mit Freunden getroffen hat. "Alkohol, Sonne, Musik - besser geht es doch nicht", findet er. "Ich glaube, die Menschen brauchen jetzt dringend Abwechslung und etwas Positives", sagt der junge Mann. "Und ein paar Stunden, an denen ich mich nicht sorgen und nachdenken muss."

Musiker Maximilian Stadler ist froh, am Hochablass mit seiner Gitarre für die Unterhaltung sorgen zu dürfen. "Für einen Musiker ist es wichtig, zu spielen - selbst wenn man dabei nicht viel verdient". Vom Kiosk bekommt er Getränke und Snacks - sein Verdienst ist das, was die Menschen in den Gitarrenkoffer werfen. "Es ist wichtig, dass die Leute zusammenkommen und sich austauschen können - der Mensch ist ein Rudeltier und wird sonst depressiv", ist der Künstler überzeugt.

Wittelsbacher Park: "Vertikaltuchakrobatik" in luftiger Höhe

Einem ungewöhnlichen Hobby gehen Bernadette und Viviane im Wittelsbacher Park nach. Sie haben eine lange Stoffbahn in sieben Metern Höhe in einem Baum befestigt und vollführen artistische Bewegungen unter den Zweigen. "Vertikaltuchakrobatik" nennt sich der Sport, den die beiden Frauen hier gemeinsam mit Freunden ausüben. "Wenn das Wetter passt, machen wir das eigentlich immer im Freien", sagt Bernadette. Auch ihr Mann und ihr Kind sind mit dabei und schauen interessiert zu, wie sich Mama erst in die Höhe wickelt und dann gewagt in Richtung Boden "fällt". "Als Familie kann man sich ganz gut Nischen suchen, um sich zu beschäftigen", findet Bernadette. Freundin Viviane ist über die Situation weniger glücklich - als aktive Kampfsportlerin ist sie es gewohnt, bis zu sechsmal in der Woche zu trainieren. "Wenn man mir den Sport nimmt, nimmt man mir das Sozialleben", sagt sie.

Auch die Spielplätze sind am Wochenende gut besucht. Ulrich Graf ist froh, dass er bei diesem Lockdown immer noch mit seiner Tochter Laura hierherkommen kann. "Wir sind eigentlich jeden Tag auf irgendeinem Spielplatz", berichtet er. Weil die Dreijährige Abwechslung liebt, schauen sie sich immer wieder andere Spielplätze an. Auf dem Platz am Wittelsbacher Park sind sie zum ersten Mal und finden ihn schön. "Solange auch die Kindergärten geöffnet bleiben, ist die Situation für Laura noch gut auszuhalten", so der Vater. Wie es im Winter wird, will er sich gar nicht vorstellen. "Das wird wohl schwer", befürchtet er.

