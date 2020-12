vor 31 Min.

Trotz Corona neuer Rekord beim RT1-Spendenmarathon

Trotz Maske freuten sich (von links) RT1-Moderator Rolf Störmann, RT1-Programmgeschäftsführer Karsten Kröger, Geschäftsführer der Kartei der Not Arnd Hansen und rt1.media Group-Geschäftsführer Bernhard Hock über die Rekordsumme des RT1-Spendenmarathons zugunsten der Kartei der Not.

Der RT1-Spendenmarathon, die Benefizaktion des Augsburger Radiosenders Hitradio RT1, bringt über 423.900 Euro für die Stiftung der Kartei der Not.

Von Lea Binzer

Um kurz vor 18 Uhr hielten die Telefone im Rundfunksender von Hitradio RT1 nicht mehr still. Bis zum Schluss riefen Hörer an, um noch für die der RT1-Weihnachtsträume zugunsten der Stiftung Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zu spenden. Um 18 Uhr war klar: Der Rekord von 396.967 Euro aus dem vergangenen Jahr ist geknackt. Doch würde es diesmal für die 400.000 Euro-Grenze reichen? Um 18.20 Uhr dann das Ergebnis: 423.968, 32 Euro – ein neuer Spendenrekord in der Sendergeschichte. Karsten Kröger, RT1-Programmgeschäftsführer, konnte es kaum glauben.

Theo Waigel lobt RT1-Spendenmarathon: "Zeichen großer Solidarität"

Schirmherr der Benefizaktion von Hitradio RT1 war dieses Jahr – nach Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl in den vergangenen Jahren – Theo Waigel. „Das ist ein wunderbares Ergebnis in einer schwierigen Zeit, ein Zeichen von großer Solidarität“, sagte er zur erreichten Rekord-Spendensumme. „Das ist ein ganz helles Zeichen des Zusammenhalts, gerade während der Corona-Pandemie. Ich bin total von den Socken“, freute sich auch Arnd Hansen, Geschäftsführer der Stiftung Kartei der Not.

„Die Hörerinnen und Hörer sowie die Kunden von Hitradio RT1 haben in diesem außergewöhnlichen Jahr eindrucksvoll gezeigt, dass sie ein ganz großes Herz haben. Sie haben mit ihrer großartigen Spendenbereitschaft wieder einmal mehr bewiesen, dass unsere Heimat zusammenhält und sich stark macht – für Mitmenschen, die unsere Unterstützung benötigen“, sagte Alexandra Holland, Geschäftsführerin der rt1.media Group und stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende der Kartei der Not.

Spendenmarathon des Augsburger Senders erhält viel Unterstützung

Der viertägige Spendenmarathon erhält jedes Jahr viel Unterstützung durch Hörer und Kunden, die mit ihrer Spende unverschuldet in Not geratene Menschen aus der Region helfen. „Wir haben uns über jeden Anruf gefreut“, erklärt RT1-Morgenmoderator Rolf Störmann. Hitradio RT1 bedankte sich dafür mit einem Musikwunsch.

Die größten Einzelspenden kamen in diesem Jahr von der Sparda-Bank Augsburg, der GW-TEC Rohrleitungsbau GmbH, der VR-Bank Handels- und Gewerbebank, der Klaus-Gruppe sowie der Stadtsparkasse Augsburg.

Die RT1-Weihnachtsträume sind eine Initiative des gesamten RT1-Sender-Networks mit seinen Radiostationen in Augsburg, Neuburg-Schrobenhausen, Donauwörth und Memmingen. Weitere Unterstützung kommt von den Radiosendern RSA Radio aus Kempten und Das neue Radio Seefunk aus Konstanz.

Lesen Sie auch:

Themen folgen