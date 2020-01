10:11 Uhr

Volksfeste in Augsburg: So feiern die Stadtteile 2020

Volksfeste sind die Selbstläufer im Kalender. Von neuen Projekten und bewährten Errungenschaften. Ein Überblick über die Veranstaltungen in Augsburgs Stadtteilen 2020.

Was verändert sich im kommenden Jahr? Bei der Arbeitsgemeinschaft der Lechhauser Vereine und Organisationen Wesentliches. So wird der Macher im Stadtteil, Werner Mordstein, 74, nicht mehr für den Vorsitz kandidieren. Über Jahrzehnte habe er das Wirken wie kein anderer geprägt, sagt sein Vize Horst Hinterbrandner. Wenn er auch aus Altersgründen Abschied nimmt, so sind sich die Mitglieder sicher, dass er ihnen weiterhin mit seiner Erfahrung und seinen Kontakten zur Seite stehen wird.

Ein Generationswechsel steht bevor und es verspricht „spannend zu werden“: Wie die Nachfolge genau aussieht, werde man in der nächsten Hauptversammlung, die wohl irgendwann zwischen der Kommunalwahl im März und Ostern 2020 stattfinden wird, entscheiden. Die erste große Arge-Veranstaltung im Jahreslauf ist natürlich wieder das Maibaumfest. In den vergangenen Jahren konnte es leider nur ohne Maibaum in der Widderstraße gefeiert werden. Ob es laut Horst Hinterbrandner schon 2020 auf den Stadtplatz zurückkehren kann, bleibt noch abzuwarten.

Die Lechhauser Kirchweih in der Klausstraße setzt schließlich den Schlusspunkt. Bild: Michael Eichhammer

Volksfeste in Augsburg: Marktsonntag ist wichtig für Lechhausen

Für die Aktionsgemeinschaft Lechhausen sind laut ihrem Vorsitzenden Peter Fischer wie immer der Marktsonntag und der Weihnachtsmarkt die wichtigsten Veranstaltungen im Terminplan. Der Erfolg, der sich in den enormen Besucherzahlen widerspiegelt, beruhe auf einer entsprechenden Vorbereitung – ab April treffen sich die Mitglieder demnach in vielen Sitzungen. In 2020 soll neben den genannten Höhepunkten ein Projekt zu „BePart – Teilhabe vor Ort“ – verwirklicht werden. Unter dem Blickwinkel „Mir san Lechhauser!“ soll es eine wichtige Rolle spielen.

Die Aktionsgemeinschaft habe sich spontan um das Modellprojekt beworben. Ziel von BePart ist es laut Fischer, die Teilhabe von Mitbürgern mit Migrationshintergrund an der Zivilgesellschaft zu fördern: „Wir wollen dieses Projekt gemeinsam mit Lechhauser Vereinen und mit migrantischen Organisationen stemmen.“ Ein weiteres Highlight wird die Eröffnung des „Historischen Rundwegs Lechhausen“ sein, der 2020 in die endgültige Fertigstellung geht.

Hochzoller Kulturtage waren ein Erfolg

Die Hochzoller Kulturtage 2019 sind nach Auskunft von Gregor Lang, Vorsitzender des Bürgertreffs Holzerbau, wieder fantastisch gelaufen – mit einem überragenden Besucherzuspruch und viel Anerkennung fürs Programm. Ein Gutteil der positiven Rückmeldungen sei dem Veranstaltungsort – dem Bürgertreff – geschuldet. Durch Spenden konnten weitere geplante Projekte in Angriff genommen werden: etwa das verwilderte Blumenbeet vor dem Holzerbau, das entkrautet und neu gestaltet wurde. Im Keller des Holzerbaus konnte durch diese Mittel eine kleine Werkstatt eingerichtet werden, um kreative Aktionen wie Insektenhotels umzusetzen.

Die TelefonBUCHzelle – eine Kooperation mit der Aktionsgemeinschaft Hochzoll ging in Betrieb, sodass hier nun getauscht, geschmökert und gebracht werden kann. Laut Lang konnte nur der letzte Wunsch noch nicht ganz umgesetzt werden. Ebenso aus Sondermitteln wurde ein Anhänger gekauft, damit der „Holzerbau on Tour“ gehen kann. Er ist mit diversem Zubehör ausgestattet und dient künftigen Außenaktivitäten wie kleinen Straßen- oder Gartenfesten.

„Die Begegnung der Menschen im Stadtteil und dadurch die Stärkung des Zusammenhalts.“ Dies antworten Andreas Schlachta und Birgit Ritter von der Arge auf die Frage nach ihrem Hauptanliegen für 2020. Kriegshaber zählt auch aufgrund seiner Neubaugebiete zu den Stadtteilen mit dem größten Bevölkerungswachstum. Die Arge will eingesessene und neu hinzugezogene Bürger bei der Veranstaltung „Leben in Kriegshaber“ am Samstag, 28. März, zusammenbringen. Vereine und Organisationen sind aufgerufen, an diesem Tag ein attraktives Programm auf die Beine zu stellen. Während der Bau des lang erwarteten Einkaufszentrums auf dem Reese-Areal vorangeht, ist nach wie vor kein zentraler Platz für Feste in Sicht. Die Arge hofft, dass sich dieser ebenfalls auf dem ehemaligen Kasernen-Gelände realisieren lässt.

Oberhausen: Die Budenstadt vom Bahnhofsplatz

Oberhausen hat mit dem Helmut-Haller-Platz einen Ort, der als Treffpunkt der Süchtigenszene einen zweifelhaften Ruf hat. Die Stadtteil-Arge hingegen setzt auch im neuen Jahr mit einer Reihe von Veranstaltungen alles dran, sein Image aufzupolieren: Los geht es Ende April mit dem Kirschblütenfest, am 6. September feiert der Marktsonntag seine 30. Auflage und Ende November verwandelt sich der Platz am Bahnhof wieder in eine weihnachtliche Budenstadt. „Oberhausen ist einfach Oberhausen“, sagt Arge-Chefin Hannelore Köppl. Ihr und den anderen Akteuren sei es daran gelegen, das friedliche Miteinander der Kulturen zu fördern.

„Wir sehen tagtäglich viele Dinge, die wir gerne anders in unserem Stadtteil hätten“, sagt Christine Deschler von der Aktionsgemeinschaft Pro Bärenkeller. Ziel sei es, das bereits Erreichte zu etablieren und zu stärken. Dazu zähle der Erhalt des Wochenmarkts und die Stärkung des neuen Nahversorgers Edeka.

Bei aller Freude über das Erreichte – etwas den Ausbau von Tempo 30-Zonen – hat die Aktionsgemeinschaft beim Nahverkehr noch Wünsche: Kürzere Taktzeiten bei der Buslinie 21 und die Anbindung des Bärenkeller an den öffentlichen Nahverkehr in Form von Fahrradwegen, die auch wirklich geplant und umgesetzt werden. Und nicht zu vergessen den Bahnhalt an der Hirblinger Straße als größtes Ziel der Aktionsgemeinschaft.

Beim Oberhauser Marktsonntag dreht sich nahe dem Plärrer ein Volksfestjahr dem Ende entgegen. Bild: Annette Zoepf

Zu den größten und wichtigsten Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft der Pferseer Vereine und Organisationen (AGP) zählt Vorsitzender Peter Emil Monz das Maibaumfest, das Aufstellen des Weihnachtsbaums und die Mitwirkung am Volkstrauertag. Gleichwohl werde es immer schwieriger, Veranstaltungen wie das Maibaumfest finanziell zu stemmen. „Der Zuschuss der Stadt dafür reicht bei Weitem nicht aus“, sagt Monz. Die AGP wünscht sich daher eine Erhöhung der finanziellen Zuwendung.

Zwei wichtige Jubiläen stehen in Bergheim an: Der Frauenbund wird 40 und die Musikkapelle Bergheim sogar 60 Jahre alt. Das Geburtstag der Musikkapelle wird vom 17. bis zum 19. Juli zünftig im Schorerhof gefeiert, sagt Arge-Vorsitzende Beate Schabert-Zeidler. Die Maifeier am 2. Mai und die Skimeisterschaft am 8. Februar sind ebenfalls schon festgesetzt. Auch städtebaulich will man weiterkommen; der Ausbau der Hauptstraße im Rahmen der Dorfplatzgestaltung steht weiter fest im Fokus.

Gespräche mit allen Vereinen

Wenn in Göggingen Immobilien wie das Rathaus oder der Milchhof saniert oder neu gebaut werden, will die Arge beim Thema „Raumkonzept“ künftig ein Wörtchen mitreden. Deshalb führt man jetzt Gespräche mit allen Vereinen, um Vorstellungen und Wünsche künftig gebündelt „aus einer Hand“ an die Politik herantragen zu können, sagt Vorstandsmitglied Joachim Wetzenbacher. Intern gibt es bei der Arge vermutlich Änderungen da in der Frühjahrsversammlung Neuwahlen anstehen. Erneuert wird in 2020 auch der Maibaum mit allen seinen Schildern.

„Wir freuen uns auf die Eröffnung des Mehrgenerationenhauses in Inningen“, sagt Arge-Vorstandsmitglied Willi Leichtle. Im April wird das Haus mit 16 Wohnungen für betreutes Wohnen und sechs Wohnungen für junge Leute nach zweijähriger Bauzeit eröffnet. So wünschten sich die Inninger eine Aussegnungshalle für ihren Friedhof. Auch der Verkehr beschäftigt sie weiterhin, ergänzt Arge-Vorstand Erich Jaut. Nach wie vor bestehe ein Verkehrsproblem in der Bergheimer Straße.

Die Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer habe sich laut Jaut eher negativ bemerkbar gemacht. Zu den Fixpunkten im Terminkalender des Stadtteils zählen im Juli beim FSV Inningen das Sommerfest im Innenhof mit Fußball-Wertachcup und etwas später im Monat das Dorffest auf dem Dorfplatz. Im September gibt es dort ein Oldtimer-Treffen mit Fahrzeugsegnung.

Die Stadtteilgespräche sind in Haunstetten gut angekommen, sagt Arge-Chef Robert Scharmacher. Man habe den Wunsch an die Stadtverwaltung, diese weiterzuführen. In Haunstetten kamen viele Teilnehmer, was beweise, dass es viele Sorgen und Wünsche unter den Bürgern gebe.

