Wahlen in Zahlen: Das erwartet die Augsburger am Wahltag

Plus Über 215.000 Augsburger sind am Sonntag zur Abstimmung aufgerufen. Sie werden auf mehr als 200 Wahllokale verteilt. Frauen spielen in diesem Jahr eine größere Rolle als je zuvor.

1,20 Meter lang ist der Stimmzettel für die Augsburger Stadtratswahl. Das ist den 15 Parteien und Gruppierungen geschuldet, die sich um Plätze für den Stadtrat bewerben. Auch der Stimmzettel mit den Oberbürgermeisterkandidaten ist länger als sonst: 13 Männer und Frauen stehen diesmal drauf.

15 So viele Parteien und Gruppierungen treten diesen Sonntag an – nie zuvor waren es in Augsburg so viele. Angefangen hat alles etliche Nummern kleiner: 1946 stellten sich CSU, SPD, FDP und die beiden rechts- beziehungsweise linksextremen Parteien „Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung“ (WAV) und „Kommunistische Partei Deutschlands“ (KPD) zur Wahl. Die Anzahl der Listen schwankte über die Jahre. 1996 gab es erstmals eine zweistellige Listenanzahl.

41,2 Diese Zahl beziffert einen Tiefpunkt: Es geht um die Wahlbeteiligung im Jahr 2014. Sie lag so niedrig wie noch nie zuvor bei Kommunalwahlen. Zum Vergleich: 1946 gingen 88 Prozent aller Stimmberechtigten zur Wahl. In Augsburg hat die Beteiligung seit 1978 kontinuierlich abgenommen. 2008 rafften sich mit 48 Prozent aller Wahlbeteiligten erstmals weniger als die Hälfte der Bürger zur Abstimmung auf.

60 So viele Sitze hat der Augsburger Stadtrat. Das war jedoch nicht immer so: 1946 war das Gremium mit 41 Sitzen viel kleiner, 1956 waren es 50 Sitze, seit 1972 gibt es 60 Sitze. Die Zahl der Sitze ist von der Größe einer Kommune abhängig. Augsburg hat mit 60 Stadträten die Obergrenze an Sitzen erreicht; sie gilt für Kommunen ab 200.000 Einwohner.

773 So viele Männer und Frauen bewerben sich dieses Jahr um einen der 60 Sitze im Stadtrat. Etwas weniger als die Hälfte, 308 Kandidaten, sind Frauen. Vor zwölf Jahren betrug der Anteil an Kandidatinnen etwa 30 Prozent. Aktuell sitzen im Stadtrat 18 Frauen, das entspricht einem Anteil von rund 30 Prozent.

7 Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es in der Stadt Augsburg sieben gewählte Oberbürgermeister – vier von der CSU, drei von der SPD. 42 Jahre lang regierten die Christsozialen, 32 die Sozialdemokraten.

5 1990 kandidierten erstmals Frauen für das Amt des Oberbürgermeisters: Christine Kamm (Grüne) erhielt damals 6,2 Prozent, Sissy Vogg ( ÖDP) 0,9 Prozent. In diesem Jahr gibt es so viele weibliche Bewerber wie nie zuvor: Es sind fünf. Die aktuelle CSU-Spitzenkandidatin Eva Weber ist nicht die erste Frau, die für die Christsozialen kandidiert. 2002 wollte Margarete Rohrhirsch-Schmid Oberbürgermeisterin werden, scheiterte aber. Für die Grünen trat Eva Leipprand an, für die ÖDP Gabriele Thoma. Damit war es die erste Wahl mit drei Spitzenkandidatinnen. 2008 war das ebenfalls der Fall. Damals traten Leipprand, Thoma und für die FDP Rose-Marie Kranzfelder-Poth an. 2014 war die OB-Wahl eine reine Männersache, 2020 treten nun fünf Frauen an. Eva Weber (CSU), Martina Wild (Grüne), Claudia Eberle (Pro Augsburg), Anna Tabak (WSA) und Lisa McQueen (Die Partei).

50.000 Der Trend geht eindeutig zur Briefwahl. Mit 50.000 per Post eingereichten Wahlunterlagen rechnet das Augsburger Wahlamt insgesamt. Das wäre fast eine Verdoppelung der Zahlen von 2014. Damals gaben 30 Prozent aller Wähler ihre Stimmzettel per Brief ab. 1996 waren es 12.500 Briefwähler, etwa 15 Prozent der damaligen Wähler.

60 Mit so vielen Zentimentern Raum muss sich begnügen, wer zum Wählen in ein Wahllokal geht: Die Wahlkabinen sind 60 Zentimeter breit. Kommt man hier noch einmal auf den 1,20 Meter breiten Stimmzettel zu sprechen, wird klar, warum es so viele Briefwähler gibt: Es ist einfach bequemer, sich zu Hause auf dem Tisch auszubreiten, als seine Stimmen auf engstem Raum im Wahllokal zu verteilen. Denn die Abstimmung kostet ja auch Zeit, was am Wahlsystem liegt: Bei der Stadtratswahl in Augsburg kann der Wähler seine 60 Stimmen auf mehrere Parteien verteilen. Panaschieren nennt man das. Außerdem besteht die Möglichkeit, einem Kandidaten bis zu drei Stimmen zu geben – das bezeichnet man als Kumulieren. Insgesamt darf man 60 Stimmen verteilen. Wer es sich einfach machen will, kann auch eine Partei oder Gruppierung ankreuzen. Dann erhält jeder Bewerber auf dieser Liste automatisch eine Stimme.

15.000 So viele Wahlplakate haben die Parteien und Gruppierungen in Augsburg aufgehängt.

208 So viele Wahllokale liegen über das Stadtgebiet verteilt. In welchem davon man wählen darf, steht in der Wahlbenachrichtigung. 2088 gab es 219 Wahllokale, untergebracht in 96 Gebäuden.

1700 Für die Kommunalwahl sind etwa 1700 Menschen ehrenamtlich im Einsatz. Darunter sind unter anderem Wahlhelfer, die am Tag der Abstimmung in Wahllokalen Unterlagen ausgeben. Auch bei der Auszählung der Stimmzettel kommen ehrenamtliche Helfer zum Einsatz.

217.000 So viele Wahlberechtigte gibt es aktuell in der Stadt Augsburg. Das sind etwa 11.000 Menschen mehr als vor sechs Jahren. 1946 waren es 84.000, 1952 erstmals mehr als 100.000, 2014 erstmals mehr als 200.000.

