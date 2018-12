Was wurde aus diesen bewegenden Geschichten 2018?

Plus Eine Familie verliert durch ein Feuer fast alles, ein Fliesenleger singt, ein Paar sucht einen Ring. Themen, die uns 2018 bewegt haben – und was daraus wurde.

Innerhalb einer Stunde war nahezu alles verbrannt, was Esra Pazar und ihre beiden Töchter jemals besaßen. Eine ihrer beiden Katzen war erstickt. Ein verheerender Brand, der am 12. April in einer Mietwohnung in der Donauwörther Straße ausgebrochen war, hat die Existenz der alleinerziehenden Mutter und ihren Kindern Seda und Isik zerstört. Der Fall hatte viele Leser bewegt. Wie geht es den Pazars jetzt?

Die 40-jährige Esra Pazar ist dankbar. Wie sie erzählt, haben ihnen etliche Leser nach der Berichterstattung über den Brand geholfen. Sie spendeten den drei Frauen Kleider und Schuhe und einiges an Geld. 3500 Euro seien zusammen gekommen. „Wir haben so viele Anrufe von Menschen bekommen, die uns helfen wollten, das war unglaublich“, sagt sie rückblickend. Trotz der Unterstützung plagen die Mutter jedoch weiterhin Sorgen.

Die Wohnung der Familie Pazar brannte im April aus. Die Mutter und ihre Töchter haben immer noch keine neue gefunden. Bild: Silvio Wyszengrad

Sie hat für sich und ihre Töchter immer noch keine Wohnung gefunden. In die alte, in der das Feuer gewütet hatte, wollte die Familie nicht zurück. „Meine Kinder wollten das nicht, wir haben darin so viel Schlechtes erlebt“, meint die Mutter. Nach wie vor sind sie bei den Eltern des Freundes einer Tochter untergebracht. Eigentlich sollte das nur eine Zwischenlösung sein. Inzwischen sind aber schon acht Monate vergangen. Esra Pazar, die in Oberhausen in einem Döner-Restaurant bedient, sagt, sie findet keine bezahlbare Wohnung. „Es ist so schwierig. Die Wohnungen sind alle zu teuer.“ Gerne würde sie Wohngeld beantragen. „Aber auf dem Sozialamt heißt es, dass ich dafür erst eine Wohnung brauche“, beschreibt sie ihre missliche Lage. Über eines freut sich die Familie. Sie hat sich wieder eine zweite Katze zugelegt.

Ringe von Augsburg-Touristen bleiben verschwunden

Die Briten Susan und Brian Parker haben im Sommer mit ihrem Wohnmobil die romantische Straße abgeklappert. Auch in Augsburg machte das Ehepaar halt. Die Parkers genossen den Besuch in der Fuggerstadt. Bis sie ihren Rucksack mit einem wertvollen Inhalt verloren.

Der 17. August war ein heißer Tag. Die Parkers schwammen im Autobahnsee, bevor sie mit den Rädern in die Innenstadt fuhren. Die 63-Jährige hatte dazu ihre Ringe abgenommen und im Rucksack verstaut. Dann passierte es: Ihr Mann verlor den Rucksack auf der Radtour. Sie fuhren die Strecke noch mal ab, doch die Tasche blieb verschwunden – die drei Ringe damit auch. Es handelte sich um Verlobungs-, Ehe- und einen sogenannten Ewigkeitsring. Susan Parker war tieftraurig. Sie wandte sich an unsere Redaktion in der Hoffnung, einer der Leser habe vielleicht die Tasche gefunden. Wir berichteten darüber, aber es gab keine Resonanz. Die Schmuckstücke, die für Susan Parker einen hohen ideellen Wert hatten, waren verloren. Ob sie ihnen immer noch hinterher trauert?

Die Briten Susan und Brian Parker vermissen nach ihrem Bayern-Urlaub in diesem Jahr drei Ringe. Bild: Parker

„Ich vermisse meine Ringe immer noch“, schreibt uns Susan Parker, die in Neuengland Deutsch unterrichtet, per Mail. Inzwischen habe ihr Mann ihr einen antiken Ehering gekauft. Die modernen würden ihr nämlich nicht gefallen. Ein bisschen schimpft sie noch über ihre Versicherung, die sie für die Reise extra abgeschlossen hatte. „Ich habe nur 150 Pfund Sterling bekommen. Kaum genug für einen neuen Ring.“ Jetzt aber wolle sie den ärgerlichen Vorfall vergessen.

Brandstiftung bei Caritas ohne Täter?

Die Mitarbeiter der Caritas konnten es anfangs gar nicht fassen. Einige hatten Tränen in den Augen beim Anblick der Brandruine. Ein Feuer hat im Juli das Sozialzentrum der Augsburger Caritas zerstört. Die Flammen schlugen hoch aus dem Gebäude in Göggingen, der Rauch war über der ganzen Stadt zu sehen. In dem erst acht Jahre alten Haus waren unter anderem ein Kleidungs- und Möbellager, ein Café, Beratungsstellen und Büros untergebracht. Rund 120 Menschen haben hier gearbeitet, darunter etwa 50 ehemalige Arbeitslose als sogenannte Ein-Euro-Jobber. Bis zu 300 Menschen kamen täglich, um die Angebote der katholischen Hilfsorganisation in Anspruch zu nehmen.

Ein Raub der Flammen: Das Caritas-Sozialzentrum ist zerstört worden, es war vermutlich Brandstiftung. Doch kann der Täter ermittelt werden? Bild: Ulrich Wagner

Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass ein Brandstifter das Feuer ganz bewusst gelegt hat. Kurz nach dem Brand geriet ein 28-jähriger ehemaliger Mitarbeiter des Sozialzentrums in Verdacht. Er saß sogar rund eine Woche in Untersuchungshaft. Dann kam er aber wieder frei, weil sich der Tatverdacht gegen ihn durch die weiteren Ermittlungen nicht erhärten ließ. Der Mann wohnt nur einige hundert Meter von dem Brandort entfernt. Ausgestanden ist die Angelegenheit für den 28-Jährigen bisher aber noch nicht. Das Ermittlungsverfahren läuft aktuell noch und er gilt auch noch immer als Beschuldigter. Sein Rechtsanwalt Ralf Schönauer sagt jedoch, der 28-Jährige bestreite die ihm vorgeworfene Tat vehement. Indes geht es an anderer Stelle voran. Das Gebäude soll so schnell wie möglich an derselben Stelle wieder errichtet werden, nach denselben Plänen. Bei der Caritas hofft man, womöglich noch im Jahr 2019 die Eröffnung feiern zu können.

Gewaltexzess im Nachtleben

Schlägereien im Nachtleben gibt es öfter. Für die Polizei sind solche Einsätze in der Innenstadt fast schon Alltag. Eine Auseinandersetzung allerdings, die sich im Februar vor einer Bar in der Theaterstraße abspielte, sticht heraus. Die Tat war äußerst brutal, die Vorwürfe wiegen entsprechend schwer.

Sieben aus Rumänien stammende Männer kamen deshalb in Untersuchungshaft. Sie hatten in einer Bar bis gegen sieben Uhr morgens gefeiert und gerieten dann mit den Türstehern dort aneinander. Dabei flog laut Polizei auch Mobiliar durch das Lokal, unter anderem Barhocker. Den Türstehern gelang es, die randalierenden Rumänen rauszuwerfen. Doch drei Passanten – zwei Männer und eine Frau im Alter von 27 bis 29 Jahren – hatten Pech, dass sie ausgerechnet in diesem Moment an der Bar vorbei gingen.

Vor dieser Bar im Theaterviertel gab es einen Gewaltexzess. Bild: Bernd Hohlen

Sie gerieten ins Visier der aggressiven Männer, offensichtlich grundlos. Die Täter griffen den Ermittlungen zufolge erst einen der Passanten an. Als das Opfer blutend zu Boden ging, soll die Gruppe ihn mit Füßen getreten haben, auch ins Gesicht. Dadurch erlitt er unter anderem einen Jochbeinbruch und, so der Originalton der Polizei, „extrem starke Blutergüsse“ im Gesicht. Als der andere Mann dem Prügelopfer helfen wollte, wurde auch er zusammengeschlagen und getreten. Er litt unter anderem eine Gehirnerschütterung.

Die Schläger hatten demnach auch keine Hemmungen, die Frau zu attackieren. Auch sie wurde geschlagen und dadurch laut Polizei am Rücken verletzt. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die Männer erhoben. Die Ermittler stufen den Fall nicht als normale Schlägerei ein. Den Rumänen wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen. Damit drohen ihnen langjährige Haftstrafen. Der mehrtägige Prozess vor dem Landgericht soll in der zweiten Januarwoche beginnen.

Eine Tiefgarage von Ignaz Walter als Geschenk?

Als Ignaz Walter im April seine Überlegungen präsentierte, unter der Fugger-Straße eine Tiefgarage mit bis zu 700 Plätzen zu bauen, gab es erst einmal erregte Diskussionen in der Politik – ein ähnlicher Vorschlag Walters war in den 90er Jahren schon einmal via Bürgerentscheid gestoppt worden. Walter sagt, dass die Innenstadt dadurch attraktiver werde und Parksuchverkehr abnehme. Zudem werde er sich finanziell an der geplanten Umgestaltung der Fuggerstraße beteiligen. Gegner führten ins Feld, dass es in der Innenstadt genug Parkplätze gebe und man so nur mehr Verkehr in die Innenstadt ziehe.

Eine Tiefgarage unter der Fuggerstraße? Um Ignaz Walters Idee ist es wieder ruhig geworden. Bild: Silvio Wyszengrad

Inzwischen liegt das Thema auf Eis. Im Stadtrat gab es nie eine Abstimmung. CSU und SPD positionierten sich nie eindeutig, überbordende Begeisterung war aber nicht zu registrieren. Im September startete die Bürgervereinigung WSA eine Online-Petition für die Garage unter der Fugger-Straße mit bisher eher magerem Zuspruch – knapp 400 Unterstützer. Die Stadt legte ihren Fokus in den vergangenen Monaten eher darauf, an der Kongresshalle eine neue Tiefgarage zu bauen. Dafür muss ein Investor gefunden werden. Walter hat aber schon signalisiert, dass er dort ein Investment nicht für lohnend hält.

Irgendwann wird der Stadtrat freilich Farbe bekennen müssen. Im Haushalt für 2019/20 sind für die Umgestaltung der Fuggerstraße zum Boulevard 2,2 Millionen Euro an Planungsmitteln enthalten. Wenn die Planer mit ihrer Arbeit beginnen, wird irgendwann klar sein müssen, ob sie Garagenzufahrten einplanen sollen oder nicht.

Ein Fliesenleger als Star

Michael Rauscher verlegte in einem Neubau in Schwabmünchen gerade Fliesen, als wir ihn im März für ein Interview besuchten. Der damals 20-jährige Augsburger nahm nämlich als Kandidat bei der TV-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar (DSDS)“ teil. Der „singende Fliesenleger“ schaffte es ins Finale. Und jetzt?

So hört es sich an, wenn Michael Rauscher bei der Arbeit singt. Musik gehört zu seinem Leben. Video: Ina Kresse

„Für mich war DSDS definitiv ein Durchbruch“, sagt er heute. Fliesen müsse er schon lange nicht mehr verfugen. „Ich kann von der Musik leben.“ Nur einmal habe er seinem Vater zuliebe ausgeholfen, der einen eigenen Handwerksbetrieb hat. Was er als Sänger nun vor hat? Viel könne er nicht verraten, meint er und erklärt mit Blick auf sein Management: „Ich kann nichts alleine entscheiden.“ Aber dass am 7. Januar seine erste eigene Single erscheint, das freilich darf er verkünden. „The Best“ heißt sie. Rauscher singt auf Englisch. Eigentlich liebt er den Swing, aber damit kann man wohl keine Masse begeistern. „Radiomusik, die ins Pop-Rockige geht“, so beschreibt er seine Musik.

Der Augsburger Michael Rauscher wurde bei „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Im Herbst trat er dann auch auf dem Plärrer auf. Bild: Klaus Rainer Krieger

Er habe auch einen neuen Manager, der sich um seine Zeitstruktur kümmere. Nach Auftritten bei den Friedberger Schlagertagen oder in Königsbrunn in diesem Sommer hat Rauscher die Bühnenpräsenz in der Region bewusst reduziert. „Es soll nicht zu viel werden.“ Er befürchtet, dass ihn die Menschen hier sonst irgendwann satt haben könnten. Im Februar jedenfalls ist Michael Rauscher einer der Stargäste des Open Air Events „Seefelder Kristallzauber“ in Tirol. Von sich sagt der 21-Jährige, er sei in diesem Jahr viel reifer gewonnen. „In dem Alter so eine Erfahrung zu sammeln, ist nicht schlecht. Wen ich in dieser Zeit allein alles kennengelernt habe.“ Wen denn? Er lacht. „Das darf ich jetzt wieder nicht sagen.“

