vor 54 Min.

Weg frei für dritten Standort der Berufsfeuerwehr

Die Berufsfeuerwehr bekommt nun voraussichtlich eine dritte Wache. Sie soll in Kriegshaber gebaut werden.

In Kriegshaber wird die Berufsfeuerwehr einen dritten Standort aufbauen. Nach internen Beratungen signalisiert auch die CSU Zustimmung zum Konzept.

Von Stefan Krog

Nach mehrwöchigen internen Beratungen signalisiert nun auch die CSU-Fraktion Zustimmung zum Feuerwehrbedarfsplan, den Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD) vorgelegt hat. Der Grund für den Plan hat eine gewisse Brisanz: Weil sich die Berufsfeuerwehr im Westen der Stadt zunehmend schwertut, innerhalb von zehn Minuten am Brandort zu sein, soll in Kriegshaber eine dritte Wache der Berufsfeuerwehr entstehen.

Aktuell sei die Situation gerade noch akzeptabel, doch die Zeit dränge, sagte Feuerwehr-Chef Andreas Graber im Juli bei der Vorstellung der Pläne. Für die Wache im Westen, die neben der Freiwilligen Feuerwehr Kriegshaber auf dem Flak-Areal entstehen soll, müssen rund 30 Stellen neu geschaffen werden. Auch weitere Fahrzeuge wie eine Drehleiter müssen angeschafft werden.

Neue Feuerwache für Augsburg: Änderungen durchgesetzt

Beschlossen ist das aber noch nicht, weil die CSU mehrmals Beratungsbedarf geltend machte. Man wolle das Konzept noch genau studieren, hießt es von der CSU. Die SPD reagierte wegen der Dringlichkeit wenig begeistert.

Laut CSU will man dem Konzept nach der Sommerpause nun zustimmen, nachdem man mehrere Änderungswünsche bei Wurm durchgesetzt habe. Um auch für die Freiwillige Feuerwehr Kriegshaber Verbesserungen zu erreichen, soll ein gemeinsam genutztes Modulgebäude entstehen, das die alte Fahrzeughalle in der Max-Laue-Straße ersetzt. Wurms Planungen seien an dieser Stelle unzureichend gewesen. Unabhängig davon müsse die Sanierung der Häuser der freiwilligen Wehren weitergehen. Als Nächstes sei Haunstetten dran.

