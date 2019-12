vor 47 Min.

Wird die Attacke vom Königsplatz zum Politikum?

Plus Nach der Gewalttat am Königsplatz in Augsburg müssen sechs Verdächtige wieder in Haft. Anwälte kritisieren das, einer spricht von einer "politischen Angelegenheit".

Von Eva Maria Knab

Im Fall der tödlichen Attacke auf einen 49-jährigen Mann am Augsburger Königsplatz sorgt eine neuerliche Wende für Überraschung und Kritik. Aktuell sind alle Beschuldigten wieder in Untersuchungshaft. Das Oberlandesgericht München hat entschieden, dass die erst vor wenigen Tagen aufgehobenen Haftbefehle gegen sechs Tatverdächtige wieder zu vollstrecken sind und dies mit Verdunkelungsgefahr begründet. Anwalt Walter Rubach, der einen der Beschuldigten vertritt, sieht diese Begründung kritisch. "Die Verdunkelungsgefahr ist an den Haaren herbeigezogen", sagte er unserer Zeitung.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Themen folgen