Wo in Augsburg neue Kleingärten entstehen

In Augsburg gibt es rund 5000 Parzellen, doch die Wartelisten sind länger denn je. Mehrere Vorhaben sind in Planung. Woran manche Projekte scheitern.

Von Andrea Baumann

Im Frühjahr zeigen sich die Kleingärten von ihrer schönsten Seite. Die Natur und vor allem die fleißigen Pächter haben die Parzellen in blühende Paradiese verwandelt. Der Duft der Blüten und das Vogelgezwitscher lassen den Alltag vergessen. Schon seit 35 Jahren schwören Gabi Mayershofer und ihr Mann auf die erholsame Auszeit in der Herrenbach-Anlage: „Das ist hier unser Domizil“, sagt die Augsburgerin. Von ihrer Wohnung hat sie es nicht weit in die Kolonie nahe der Berliner Allee.

Wie dem Ehepaar Mayershofer ergeht es vielen Menschen in der Großstadt: Nur ein Bruchteil der Augsburger lebt in einem Haus mit eigenem Garten. Viele sind schon froh, wenn sie sich wenigstens auf dem Balkon an ein paar Blumen erfreuen können. Kein Wunder, dass die Wartelisten in den Kleingarten-Anlagen immer länger werden. Allein beim Stadtverband der Kleingärtner sind nach Auskunft von Geschäftsstellenleiter Reiner Sick 1300 Interessenten registriert. Die Dachorganisation betreut 52 Anlagen unterschiedlicher Größe mit insgesamt 3700 Parzellen. Hinzu kommen in Augsburg noch etliche Kolonien anderer Träger, beispielsweise in den früher selbstständigen Stadtteilen Göggingen und Haunstetten, sodass es im Stadtgebiet insgesamt rund 5000 Kleingärten gibt.

Herrenbach ist eine der größten Kolinien

Mit 283 Parzellen zählt die Anlage im Herrenbach zu den größten Kolonien – und zu den gefragtesten. In den Anlagen, die sich in der Nähe der Innenstadt befinden, seien die Wartelisten am längsten, weiß Sick. Überhaupt kann der Stadtverband momentan nur einen einzigen freien Kleingarten anbieten – in der Hirblinger Straße in Oberhausen. Dass dieser nicht sofort wieder vergeben wurde, liege an der hohen Ablöse für die nahezu neue Laube. „Aber auch dieser Garten wird einen Pächter finden“, ist Sick überzeugt. Ebenso wie die Parzellen, die in den nächsten Jahren in Augsburg entstehen sollen. Die Stadt hat auf Vorschlag des Runden Tischs fürs Augsburger Kleingartenwesen beschlossen, dass die neuen Einheiten kleiner werden als üblich – von bislang rund 300 auf 200 Quadratmeter.

Umweltreferent Reiner Erben gibt hier einen Überblick über die anstehenden Projekte:

Am weitesten gediehen sind die Erweiterungspläne für die jüngste Schrebergartensiedlung, die Reinhold-Wolff-Anlage3 in Göggingen. Bislang sind auf dem Areal nahe der Bürgermeister-Ullrich-Straße 48 Parzellen angelegt. In zwei Bauabschnitten sollen südlich der bestehenden Kolonie rund 90 weitere Einheiten entstehen. Aktuell läuft das Baugenehmigungsverfahren, der Baubeginn ist für dieses Jahr vorgesehen. Die Kosten liegen bei rund 900.000 Euro.

Am Wertachdamm werden 55 Parzellen geschaffen

Ebenfalls in Göggingen, am Wertachdamm, befindet sich eine Kleingartenanlage, in der unter der Regie des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth 55 Parzellen geschaffen werden. Sie dienen zum einen als Ersatz für Gärten, die dem Projekt „Wertach vital“ weichen mussten, zum anderen entstehen 19 zusätzliche Parzellen. Projektleiter Maximilian Hartmann rechnet mit einer Fertigstellung bis 2021.

Erweitert werden soll auch die Kolonie Hirblinger Straße 1. Die derzeit 112 Parzellen verteilen sich auf zwei Grundstücke an der Stadtteilgrenze Oberhausen/Bärenkeller. Die zusätzlichen rund 30 Gärten sollen auf einem dritten, nahe gelegenen Areal zwischen Amselweg und B17 realisiert werden. In dem neuen Bereich sollen ebenfalls eine Toilettenanlage und ein Gerätehaus errichtet werden, aber kein Vereinsheim. Dieses befindet sich in der Hauptanlage an der Hirblinger Straße. Die Stadt hat mittlerweile den Planungsauftrag vergeben. Im Haushalt beziehungsweise Investitionsprogramm sind für dieses Projekt 415.000 Euro veranschlagt. Erben hofft, dass Ende dieses Jahres die Genehmigungsplanung vorliegt.

Flächen in Oberhausen werden geprüft

Darüber hinaus prüft die Stadt, ob sich zwei bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen in Oberhausen für den Bau von Kleingärten eignen. In der Vergangenheit haben sich derartige Pläne zerschlagen. Bestrebungen, eine Fläche beim Nordfriedhof zu erwerben, scheiterten am Grundstückseigentümer. Und auch ein Projekt auf den Erweiterungsflächen des Friedhofs ließ sich nicht verwirklichen, weil der dortige Baumbestand erhalten bleiben sollte und die Kosten unverhältnismäßig hoch geworden wären.

Besser sieht es im Augsburger Osten aus. Für die Kleingartenanlage am „Neuen Ostfriedhof“ 2 befindet sich der Bebauungsplan in Aufstellung. Insgesamt ist für den Neubau der rund 50 Parzellen eine halbe Million Euro eingeplant. Wann die Bagger an der Stadtteilgrenze Lechhausen/Hochzoll anrücken, steht nicht fest. So muss vor der Realisierung der Bebauungsplan geändert werden.

Noch gibt es den neuen Stadtteil Haunstetten Süd-West nicht. Das Umweltreferat hält jedoch in dem Planungsgebiet, in dem einmal bis zu 10.000 Menschen leben sollen, den Bau einer Kleingartenanlage für künftige Bewohner für wünschenswert.

