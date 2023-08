Augsburg

Reaktionen nach Angriff auf AfD-Politiker Jurca: "Niemals akzeptabel"

Plus Nach dem Angriff auf AfD-Politiker Andreas Jurca sind die Hintergründe noch unklar. Die politische Konkurrenz verurteilt den Vorfall aber deutlich. Ein Überblick.

Von Max Kramer

Allein der Blick auf die Funktionen zeigt, welche Rolle Andreas Jurca für die AfD in Augsburg spielt. Er ist Vorsitzender des Ortsverbands und Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, zudem auch Kandidat bei der anstehenden Landtagswahl. Nun wurde der 35-Jährige offenbar Ziel eines Angriffs. Nach eigener Darstellung war er am Samstag nach einer Feier gegen 5 Uhr morgens in der Schönbachstraße im Stadtteil Oberhausen unterwegs, als ihm und seinem Begleiter eine Gruppe begegnete. Er sei angesprochen und gefragt worden, ob er der Mann von den Wahlplakaten sei. Als er dies bejaht habe, habe ihm ein Mann aus der Gruppe die Hand gereicht, dann habe ihn ein Schlag im Gesicht getroffen. Auch am Boden liegend sei auf ihn eingeschlagen worden.

Durch den Angriff erlitt Jurca Prellungen in Gesicht und Körper sowie eine Verletzung am Sprunggelenk. Der AfD-Politiker, der angibt, aufgrund des Schlags Erinnerungslücken zu haben, vermutet nach eigenen Angaben einen politischen Hintergrund. Bei zwei Personen, denen er näher gekommen sei, schließe er aufgrund von Aussehen und Akzent auf einen Migrationshintergrund. Er meine auch, "Scheiß Nazi" gehört zu haben. Über die genaue Motivation der Täter könne er aber nur spekulieren. Die Kriminalpolizei ermittelt.

