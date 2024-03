59-Jähriger ist ohne Führerschein unterwegs und verursacht Unfall

Im Augsburger Stadtteil Oberhausen verursacht ein 59-jähriger Autofahrer einen Unfall. Vor Ort stellt die Polizei fest, dass er keinen Führerschein hat.

Ein 59-Jähriger ohne Führerschein hat am vergangenen Mittwoch in Augsburg-Oberhausen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, bog er gegen 19.25 Uhr mit seinem VW-Bus von der Grimm- in die Flurstraße ab, als gleichzeitig ein 41-Jähriger mit seinem BMW in die Grimmstraße fuhr. Dabei touchiert der VW-Bus des 59-Jährigen den BMW, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt.

Am Ort des Geschehens stellte sich heraus, dass der 59-jährige Unfallverursacher keinen Führerschein hat. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach der Straßenverkehrsordnung sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (kmax)