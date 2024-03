Abriss des "Ochsen" in Göggingen soll demnächst beginnen

Plus Die Fällung zweier alter Bäume hat Menschen in Göggingen alarmiert. Der Grundstückseigentümer begründet dies mit Schäden. Wie es sonst beim Ochsen weitergehen soll.

Als die Gögginger Stadträtin Jutta Fiener ( SPD) Ende Februar im Stadtrat die Anfrage stellte, warum im ehemaligen Biergarten des Gastwirtschaft "Zum Ochsen" Bäume gefällt wurden, herrschte zunächst einmal Ratlosigkeit. Weder Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) noch Baureferent Steffen Kercher konnten sich zu dem Vorgang äußern. Denn auf dem Grundstück, auf dem einmal eine neue Gastwirtschaft und Wohnbebauung enstehen sollen, herrscht eigentlich seit der Schließung des Traditionslokales im Sommer 2022 Stillstand. Mittlerweile ist zumindest klar - die Eigentümerin des Grundstücks hatte den Segen des Augsburger Bauordnungsamtes.

Was aus dem ehemaligen Ochsen wird, beschäftigt die Menschen in Göggingen. Als die Nachricht des geplanten Abrisses kam, herrschte Bestürzung im Stadtteil. Sorgen machten sich die Menschen auch um die großen Kastanien im Biergarten der Gaststätte. Immer wieder war zu hören, die neue Eigentümerin, die "Hasen Immobilien Grundbesitz GmbH & Co.KG", wolle die Bäume erhalten. Die Hasen-Immobilien gehört zur Münchner Inselkammer-Gruppe, der unter anderem auch die Brauerei Augustiner gehört. Als jetzt zwei große Kastanien weichen mussten, machten sich nicht nur Stadträte ihre Gedanken. In einem Leserbrief an die Redaktion etwa hieß es: "Verliert Göggingen jetzt seine alte Mitte?"