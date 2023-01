Augsburg

12:33 Uhr

Baby erstickt: Mutter scheitert im Revisionsverfahren am Landgericht

Plus Nach der Tötung ihres Kindes und einer Verurteilung wurde der Prozess gegen eine Augsburgerin in Teilen neu aufgerollt. Nun fiel ein erneutes Urteil.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Am Ende, als sich der Richter ein letztes Mal an sie wandte, wollte Sabrina N. (Name geändert) gar nicht mehr zuhören. Die Angeklagte hatte sich längst wieder die Kapuze ihrer Jacke über den Kopf gezogen, wie eine Art Schutzschild vor der Realität. Die junge Augsburgerin ist soeben in ihrem Revisionsprozess vor dem Landgericht gescheitert. Die 26-Jährige war vergangenes Jahr wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu acht Jahren und drei Monaten Haft sowie zu einer Unterbringung in einer Psychiatrie verurteilt worden. Die alleinerziehende Mutter hatte ihr Baby mit einem Kissen erstickt. Die Verurteilung wegen Totschlags blieb rechtskräftig. In dem Revisionsverfahren, das vergangene Woche aufgenommen wurde, ging es um eine andere Frage, über die die 1. Strafkammer des Augsburger Landgerichts nun das Urteil sprach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

