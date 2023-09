Augsburg

Beschwerden über Maxstraße: "Sieht aus wie ein Gemischtwarenladen"

In der Maximilianstraße herrscht nach der Rückabwicklung der Fußgängerzone teilweise Baustellen-Flair.

Plus Das Erscheinungsbild der Augsburger Maximilianstraße hat sich seit dem Ende der Fußgängerzone noch mal verändert. Nicht zum Vorteil finden einige Augsburger.

Wie es nach dem gescheiterten Fußgängerzonen-Versuch mit der Maximilianstraße weitergeht, darüber herrscht momentan noch Unklarheit. Die Stadtregierung will eine mögliche Weiterentwicklung prüfen, die Sozialfraktion hat einen Antrag für einen Bürgerentscheid eingereicht und die Alt-Augsburg-Gesellschaft überrascht mit innovativen Begrünungsideen. In einem Punkt scheinen sich allerdings etliche Augsburgerinnen und Augsburger einig: Die aktuelle Gestaltung der Maximilianstraße ist der eigentlichen Prachtmeile nicht würdig. Manche sprechen von einem "katastrophalen" Erscheinungsbild und sehen darin eine Folge des misslungenen Fußgängerzonen-Versuchs.

Der Augsburger Felix Landgraf sitzt nach seinem Arbeitstag auf einer der Bänke vor dem Fuggerhaus und lässt seinen Blick über die Maximilianstraße schweifen. "Es sieht hier aus, wie in einem kleinen Gemischtwarenladen", befindet der Kunstbeauftragte des Bistums Augsburg, der selbst Denkmalpflege studiert hat. Michael Berz vom Vorstand des Augsburger Verkehrsvereins meint, dass sich die Optik der Straße derzeit in einem "schlimmstmöglichen Zustand" befindet und auch Tourismusdirektor Götz Beck zeigt sich über das aktuelle Erscheinungsbild "aus touristischen Gesichtspunkten" nicht glücklich. Mit dem Schilderwald, bedauert er, werde die Qualität der Maximilianstraße nicht gerade hervorgehoben. Die vor Ort ansässige Goldschmiedin Uta Werner-Dick sagt, sie sei geladen, was aus der Straße gemacht wurde. Welche Punkte kritisiert werden.

