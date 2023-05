Augsburg

Besucherandrang beim Zoo sorgt für Parkchaos in einem Wohngebiet

Die Anwohner am Zoo sind von Besuchern genervt, die in ihren Wohnstraßen nach Parkplätzen suchen.

Plus Wer beim Zoo in Augsburg am Wochenende am Tierpark einen Parkplatz sucht, braucht viel Geduld. Viele Besucher weichen in umliegende Straßen. Das gibt Konflikte.

Das angenehme Wetter lockte am Wochenende wieder zahlreiche Menschen in den Zoo. Vor allem Familien mit Kindern kamen auch aus dem weiteren Umland von Augsburg angefahren. Das ließ am Samstag den Zoo-Parkplatz schnell an seine Grenzen kommen. Wer sich auskannte, suchte sich einen Parkplatz in den nahe gelegenen Wohnstraßen. Das verärgerte wiederum die Anwohner.

Das Fahrrad scheint für den Zoobesuch in Augsburg eher ein seltenes Anfahrtsmittel zu sein. Zumindest waren am Samstagnachmittag die Fahrradständer rund um den Haupteingang kaum benutzt, während die Autofahrer auf der Suche nach einem Parkplatz Runde um Runde drehten. Es herrschte bei Weitem kein Verkehrschaos - trotzdem waren viele Besucher schon vor dem Eintritt von der Parkplatzsuche angenervt.

