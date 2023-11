Augsburger Polizei beendet Blockade-Aktion der Letzten Generation

Mitten im Berufsverkehr klebt sich am Mittwochmorgen ein Aktivist der Letzten Generation auf der Fahrbahn an der Gögginger Brücke fest. Die Polizei entfernt ihn.

Die Blockade-Aktion, die die Letzte Generation am Mittwochmorgen in der Augsburger Innenstadt startete, ist nach kurzer Zeit vorbei. Gegen 7.50 Uhr platzierte sich ein Mann an der Gögginger Brücke und klebte sich mit beiden Händen auf der Fahrbahn fest. Zwei weitere Beteiligte standen mit Plakaten am Straßenrand. Rund zwanzig Minuten später löste die Polizei den Aktivisten mit "hautfreundlichem Spülmittel" von der Straße. Die Beamten nahmen die drei Aktivisten anschließend mit zur Polizeiinspektion. Der Verkehr, der sich zuvor in beide Richtungen staute, läuft seitdem wieder. Die Aktivisten hatten ihre Aktion am Dienstag öffentlich angekündigt, Zeit und Ort aber offengelassen.

Zweite größere Klebe-Aktion der Letzten Generation in Augsburg

Es ist die zweite größere Klebe-Aktion der Letzten Generation in Augsburg. Bereits Ende Juni dieses Jahres hatten sich Aktivistinnen und Aktivisten an einer Ampel festgeklebt, damals am Königsplatz. Anders als verschiedene lokale Umweltgruppierungen meldet die Letzte Generation ihre Aktionen nicht an.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

