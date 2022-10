Augsburg

18:00 Uhr

Blumenmaler Berni McQueen wieder in Freiheit: "Es hat bei mir Klick gemacht"

Plus Mehr als zwei Jahre saß Berni McQueen wegen illegaler Graffiti im Gefängnis. Der "Blumenmaler" wurde nun vorzeitig entlassen. Wie er den Knast erlebte – und wen er dort traf.

Von Ina Marks

Oft hat er sich in der langen Zeit im Gefängnis diesen einen Moment ausgemalt. Das Tor der JVA Gablingen geht auf, seine Frau wartet davor. In Zeitlupe rennen sie aufeinander zu. "Wie in einem Hollywood-Film." In Wirklichkeit währte der Augenblick nur kurz. "Sie stand da und schon lag sie in meinen Armen. Es war dann anders, aber wunderschön." Zwei Jahre und drei Monate saß Augsburgs bekanntester Graffiti-Maler, Berni McQueen, hinter Gittern. Knapp neun Monate hätte er noch vor sich gehabt. Vergangene Woche wurde der sogenannte "Blumenmaler" vorzeitig entlassen. Über ein Jahr hatte sein Anwalt Thomas Galli vor Gericht darum gekämpft.

