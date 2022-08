Bombe im Univiertel gefunden – Evakuierung betrifft rund 2000 Menschen

Im Augsburger Univiertel wurde eine Bombe entdeckt. Die Stadtwerke haben den Betrieb der Straßenbahn-Linien 2 und 3 eingestellt. Das Gelände wird evakuiert.

Auf einer Baustelle im Augsburger Univiertel ist nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 14 Uhr eine Bombe gefunden worden. Der Fundort liegt offenbar im Sigma Technopark im Bereich der Werner-von-Siemens-Straße. Die Bombe wurde dort bei Baggerarbeiten freigelegt. Es handelt sich um eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe, Bombenentschärfer sind bereits vor Ort.

Aktuell ist die Werner-von-Siemens-Straße zwischen der Haunstetter Straße und Alter Postweg gesperrt. Laut Polizei werden weitere Absperrmaßnahmen geprüft. SWA-Sprecher Jürgen Fergg informiert, dass in dem Bereich die Straßenbahnlinie 2 und 3 eingestellt wurde.

Die Bombe wird noch am heutigen Dienstag entschärft. Der Fundort wird laut Auskunft der Stadt Augsburg in einem Umkreis von 500 Metern abgesperrt, weshalb Büros, Firmengebäude und Wohnhäuser evakuiert werden müssen. Rund 2000 Personen sind betroffen. Weitere Informationen folgen in Kürze. (AZ)





