Demos am 1. Mai: Gewerkschafts-Kundgebung und Protestaktion in Augsburg

Die Gewerkschaft organisiert ihre Mai-Kundgebung mit Umzug durch die Innenstadt. Ein kleines Bündnis ruft zum Protest auf. Polizei und Stadt stellen sich darauf ein.

Gibt es auch in diesem Jahr wieder Ärger rund um die 1. Mai-Kundgebung der Gewerkschaft in Augsburg? In den zurückliegenden Jahren wurde die Veranstaltung wiederholt gestört. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Sie griff allerdings nicht ein, sondern zeigte Präsenz. Proteste richteten sich in erster Linie gegen Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU), die bei ihrer Rede massiv gestört wurde. Verantwortliche vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) waren darüber nicht glücklich. Proteste für dieses Jahr sind bereits angekündigt.

Eine Gruppe von 20 jungen Leuten hatte im Vorjahr OB Weber während ihrer Rede massiv gestört. Es gab ein ständiges Pfeifkonzert. Die jungen Störer ließen sich von anderen Teilnehmern nicht umstimmen. Die DGB-Kreisvorsitzende Silke Klos-Pöllinger hatte um Zurückhaltung gebeten. Weber sei Gast der Veranstaltung, man wolle sie als Gast empfangen und zuhören.

32 Bilder Viele Teilnehmer und gellendes Pfeifkonzert bei Maikundgebung Foto: Peter Fastl

Protestaktion zu Maikundgebung am 1. Mai in Augsburg angekündigt

Weber wird auch dieses Jahr am Königsplatz sprechen. Hauptredner ist der bayerische DGB-Vorsitzende Bernhard Stiedl. Mit dem Motto "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit" erinnern die Gewerkschaften an ihre Kernforderungen und ihre Antworten auf die zunehmende Verunsicherung in der Gesellschaft, heißt es. Los geht es am 1. Mai um 10 Uhr mit einem Demonstrationszug vom Gewerkschaftshaus in der Straße "Am Katzenstadel 34". Es geht zum Königsplatz. Die Kundgebung beginnt gegen 10.45 Uhr. Gewerkschafter berichten dabei unter anderem aus aktuellen Tarifrunden.

Die Revolutionäre Linke Augsburg (RLA) hat unterdessen zum Protest aufgerufen. "Kommt mit uns zum vierten Mal in Folge zum revolutionären 1. Mai auf die Straße! Lasst uns an die erfolgreichen Erfahrungen der letzten Jahre anknüpfen und uns wieder die Straße nehmen", heißt es im Aufruf. Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) bestätigt, dass zumindest eine Privatperson eine Veranstaltung bei der Stadt angemeldet habe. "Heraus zum 1. Mai! Demonstrieren für eine bessere Welt ohne Ausbeutung, Krieg und rechte Hetze", heißt es dazu. Diese Demonstration ist für 13 Uhr am Königsplatz angemeldet.

Die Stadt sei mit der Polizei in enger Absprache, informiert der Ordnungsreferent. Er geht davon aus, dass die Aktionen friedlich verlaufen werden.

