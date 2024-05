Der M-net-Firmenlauf in Augsburg: Einerseits ein Lauf, andererseits eine Party

441 Unternehmen wollen mit 12.000 Mitarbeitern beim 13. M-net Firmenlauf am 16. Mai antreten. Auch viele Chefs sind mit dabei.

Firmenläufe gelten als Phänomen. Sie mobilisieren meist mehr Menschen als gewöhnliche Laufveranstaltungen. So ist der Augsburger M-net Firmenlauf das größte Breitensport-Event in Schwaben. Die 13. Ausgabe wird am Donnerstag, 16. Mai, um 19 Uhr beim Messezentrum gestartet. Schon lange sind die limitierten 12.000 Startplätze für die 5,3 Kilometer durch den Innovationspark und das südöstliche Göggingen vergeben.

„Die Mischung aus Sport, Spaß und Teamgeist macht auch unseren Firmenlauf erfolgreich“, meint die Veranstalterin Katja Mayer. Nach dem Rennen lässt sich kaum ein Team die After-Race-Party auf dem Messegelände mit dem Open-Air-Konzert der Band SMILE entgehen. MAN Energy Solutions hatte bei den M-net Firmenläufen von 2012 bis 2021 alljährlich die meisten Teilnehmer gestellt. Die Motoren- und Turbinenbauer aus Oberhausen mussten sich vor zwei Jahren erstmals den Lechhauser Roboterbauern von Kuka geschlagen geben. Auch heuer führt die Kuka AG mit 720 seiner rund 3.750 Mitarbeiter am Augsburger Firmensitz die 12.000-köpfige Starterliste an. MAN Energy Solutions als zweitgrößte Mannschaft möchte 712 Läufer und Walker ins Rennen schicken.

Polizei regelt den Verkehr beim M-net Firmenlauf und läuft auch mit

Ein rund 60 Kilometer von Augsburg entferntes Unternehmen rangiert auf dem dritten Platz der teilnehmerstärksten Firmen. Es sind die Allgäuer Werkzeugmaschinenbauer von den Grob-Werken aus Mindelheim mit 452 Startern. Dahinter folgen die Augsburger Stadtverwaltung mit 424 Teilnehmern und das Universitätsklinikum mit 420 Teilnehmern. Die Mediengruppe Pressedruck als Herausgeber unserer Zeitung kann mit 120 Mitarbeitenden aufwarten. Die Augsburger Polizei regelt am 16. Mai nicht nur den Verkehr, sondern geht auch mit etlichen Beamtinnen und Beamten an den Start. „Wer nicht mitläuft, ist an diesem Tag im Einsatzdienst“, heißt es.

Zahlreiche Firmenchefs laufen beim Augsburger Firmenlauf mit

441 Unternehmen, Betriebe und Institutionen treten an. Als langjähriger Firmenlauf-Titelsponsor ist Telekommunikationsanbieter M-net vertreten. „Jeder zwölfte unserer Belegschaft aus ganz Bayern macht mit“, freut sich der Vertriebsleiter Christian Smetana. Zahlreiche Chefs schnüren selber ihre Sportschuhe. Darunter sind der Kuka-Vorstandsvorsitzende Peter Mohnen und der Augsburger Landrat Martin Sailer. Dazu kommen die städtischen Referenten Reiner Erben (Umwelt), Frank Pintsch (Ordnung) und Martin Schenkelberg (Soziales). Oberbürgermeisterin Eva Weber wird am 16. Mai um 19 Uhr beim Messezentrum den Startschuss abgeben. Spitzenathleten, die beim M-net Firmenlauf vorausrennen dürften, sind für das Augsburger Sportgeschäft Absolute Run dabei. Genannt seien der Profi-Triathlet Lukas Stahl und die Top-Läuferin Katharina Engelhardt. Auch zwei Kanuslalom-Olympiasieger kann man auf der Strecke treffen, nämlich Elisabeth Micheler-Jones (Augsburger Stadtverwaltung) und Thomas Schmidt (Kuka).

