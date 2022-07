Ein Jahr Einigung mit Bürgerbegehren: Wo steht Augsburg beim Fahrradverkehr?

Plus Vor einem Jahr einigten sich Stadt Augsburg und Initiatoren des Radbegehrens auf ein Programm. Seitdem tut sich viel - die Aktivisten denken dennoch über eine Klage nach.

Die Stadt will noch in diesem Jahr an einigen Hauptverkehrsstraßen die Situation für den Radverkehr verbessern. In der Stuttgarter Straße im Stadtteil Oberhausen läuft aktuell der Bau von Radwegen, in der Neusäßer Straße nahe der Uniklinik soll jeweils eine Autospur zugunsten eines Radwegs wegfallen, und in der Neuburger Straße in Lechhausen ist zwischen Schlössle und Brandstraße ein analoger Verkehrsversuch geplant. Vermutlich noch in den Sommerferien soll in der Hermanstraße am Königsplatz ein dreimonatiger Versuch mit einer Radspur beginnen, konkretisierte die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion nun ihre Zeitplanungen. Das Vorhaben sorgt – angesichts der Umwege für den Autoverkehr – wie berichtet für Kontroversen.