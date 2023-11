Eine Neusässer Tanne schmückt nun den Rathausplatz in Augsburg

Die Feuerwehr stellt den 18 Meter hohen "Christbaum für alle" in Augsburg auf. Dabei hakt es etwas. Wie lange die Tanne dort stehen wird, ist noch unklar.

Langsam rollt der Schwertransporter – begleitet von einer Polizeieskorte – am Montagmittag auf den Rathausplatz. Seine wertvolle Fracht: eine 18 Meter hohe und vier Tonnen schwere Tanne aus der Nachbarstadt Neusäß. „Die Tanne stand auf einem städtischen Grundstück in Westheim. Da dort nun ein soziales Wohnbauprojekt realisiert werden soll, musste der Baum gefällt werden“, sagt der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner. Weil die 33 Jahre alte Tanne aufgrund ihrer Höhe nicht in Neusäß aufgestellt werden konnte, habe der Bürgermeister bei der Stadt Augsburg angefragt und den Baum als Spende angeboten.

22 Bilder „Christbaum für Alle“ wird auf dem Rathausplatz aufgestellt Foto: Silvio Wyszengrad

Nach Angaben der Polizei sei der Transport reibungslos verlaufen. Für die Aufbauarbeiten ist hauptsächlich die Berufsfeuerwehr verantwortlich: „So ein Nadelbaum ist ein Naturgewächs. Da gibt es immer neue Herausforderungen“, sagt Feuerwehrsprecher Anselm Brieger. „Außerdem muss der Stamm bestimmte Kriterien erfüllen und darf aufgrund der Schachtbreite nicht breiter als 80 Zentimeter sein.“ Dieses Jahr gebe es außerdem eine vordefinierte Seite, die Richtung Rathaus stehen solle. Der Stamm des Baumes gabelt sich im oberen Bereich in zwei Teile.

"Christbaum für alle" in Augsburg: Der Schacht für den Stamm macht Probleme

Nicht die Tanne, sondern der 1,5 Meter tiefe Schacht stellte die Feuerwehr dieses Jahr vor Schwierigkeiten: Der Deckel des Schachtes, in den ein Kran den Baum hebt, ließ sich zunächst nicht öffnen. Die Feuerwehrmänner sowie Mitarbeiter der Stadt versuchten, den Deckel wie üblich mit Haken anzuheben – ohne Erfolg. Als der erste Versuch nicht glückte, improvisierte die Feuerwehr und zweckentfremdete einen hydraulischen Spreizer, der häufig bei Verkehrsunfällen zum Einsatz kommt. Doch auch dieser Versuch scheiterte. Erst als ein herbeigerufener Gabelstapler den Deckel an Spanngurten hochzog, löste sich dieser unter dem Applaus der Zuschauer. Die weiteren Aufbauarbeiten gestalteten sich ohne Probleme: Die Feuerwehr fixierte die Tanne mit Keilen und verspannte diese zusätzlich mit Haltebändern. In den kommenden Tagen dekorieren Mitarbeiter des Tiefbauamts den Baum mit 300 goldenen Sternen und über 1000 Lichtern.

Wie lange die Tanne auf dem Rathausplatz zu bewundern ist, sei noch nicht klar, sagt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle. Es bestehe die Möglichkeit, dass aus dem Christbaum im Februar zur Faschingszeit wieder ein „Narrenbaum“ werde, entschieden sei das aber noch nicht. Im vergangenen Jahr war der Baum erstmals bis in den Fasching stehen gelassen worden.

Als Nächstes steht nun aber erst einmal die Eröffnung des Christkindlesmarktes an. Er beginnt in knapp drei Wochen am Montag, 27. November, um 18 Uhr mit dem Engelesspiel.