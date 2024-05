Prozess in Augsburg

17:36 Uhr

Entführungsversuch in Augsburg: 78-Jähriger zu sieben Jahren Haft verurteilt

Plus Er hat einst die Wienerwald-Erbin entführt und ein Millionen-Lösegeld kassiert. Doch die versuchte Entführung einer Augsburgerin streitet der angeklagte Senior ab.

Von Ina Marks

Der angeklagte Senior im Rollstuhl echauffiert sich: "Ausgerechnet ich, der schon mal eine Entführung hatte, soll hinter einer geplanten Entführung stecken?", fragt Peter K. den Vorsitzenden Richter Christoph Kern. Auch am letzten Prozesstag vor der 3. Strafkammer des Landgerichts Augsburg beteuert der 78-Jährige, nichts mit der geplanten Entführung einer Seniorin aus dem Spickel im Oktober 2023 zu tun zu haben. Das Gericht hingegen sieht in K., einem mehrfachen Straftäter, der 1973 mit einem Kumpel die Wienerwald-Erbin entführt und im Hotelturm gefangen gehalten hatte, keinen Unschuldigen, sondern den Drahtzieher. In dem Verfahren, das am Dienstag mit einem Urteil endet, kommt noch die Sprache auf ein weiteres Verbrechen in den 70er-Jahren. Es geschah an der A8-Ausfahrt Augsburg-West. Opfer waren zwei Frauen.

Dass sich in Gefängnissen zwischen Insassen verhängnisvolle Bekanntschaften bilden, kommt immer wieder vor. Dabei entsteht mitunter, zurück in der Freiheit, nichts Gutes. Die Freundschaft, die der frühere Augsburger Kanu-Sportler Peter K. und ein heute 56-Jähriger einst in der JVA Straubing geschlossen haben, endete jedenfalls in einem perfiden Plan. Laut Anklage sollte im Oktober 2023 eine 83 Jahre alte Seniorin aus dem Spickel entführt und in einem Erdschacht bei Adelsried versteckt werden. Vom Ehemann des Opfers sollten fünf Millionen Euro Lösegeld erpresst werden. Die Staatsanwaltschaft sieht in Peter K. den Drahtzieher und Planer, in dem 56-Jährigen den Ausführenden. Dieser scheiterte an der Entführung der Seniorin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen